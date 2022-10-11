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Gündem DEAŞ'ın Ankara'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada 20 gözaltı kararı
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DEAŞ'ın Ankara'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada 20 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü DEAŞ'ın Ankara'daki yapılanmasına yönelik soruşturmasında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 09:37:00 -
DEAŞ'ın Ankara'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada 20 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, DEAŞ silahlı terör örgütünün Ankara'daki yapılanmasına yönelik iletişimin dinlenmesi ve fiziki takip sonucu örgütle irtibatı ve iltisakı tespit edilen, ayrıca MASAK raporları üzerinde yapılan analizlerle çatışma bölgeleriyle irtibatlı DEAŞ mensuplarıyla para trafiği tespit edilen 20 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanması, arama ve el koyma işlemlerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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