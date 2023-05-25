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Yaşam DEAŞ'a finansman sağlayan kadın terörist kıskıvrak yakalandı
Yaşam

DEAŞ'a finansman sağlayan kadın terörist kıskıvrak yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-05-25 16:58:00 -
DEAŞ'a finansman sağlayan kadın terörist kıskıvrak yakalandı

Bolu'da terör örgütü DEAŞ mensuplarına para akışı ile finansman sağladığı iddia edilen kadın evinde kıskıvrak yakalandı.

Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda, terör örgütü mensuplarına para akışı ile finansman sağladığı iddia edilen kadın evinde kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik kent merkezinde çalışma yapıldı. Ekipler tarafından hakkında yakalama kararı bulunan E.Ç.G. isimli kadının evine operasyon düzenlendi.

Adliyeye sevk edildi

 

Şehir merkezinde bulunan evinde gözaltına alınan kadın emniyete götürüldü. Terör örgütü mensuplarına para akışı ve finansman sağladığı iddia edilen kadın, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

 
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