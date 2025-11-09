  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Deaş’a darbe! Şanlıurfa ve Gaziantep’te şafak baskını
Gündem

Deaş’a darbe! Şanlıurfa ve Gaziantep’te şafak baskını

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Deaş’a darbe! Şanlıurfa ve Gaziantep’te şafak baskını

Şanlıurfa ve Gaziantep’te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen 12 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik birimleri bölgede benzer yapılanmalara karşı çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları değerlendirilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından, özel harekat polislerinin de desteğiyle Şanlıurfa ve Gaziantep’te eş zamanlı operasyon düzenlendi. . Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 milyon 574 bin TL değerinde döviz ve altın, 2 av tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yapılan incelemelerinde, örgüte finans sağladıkları belirlenen şüphelilere ait hesaplarda toplam 20 milyon 160 bin 454 TL'lik işlem hacmi tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 5’i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Siber farelere MİT operasyonu! 24 site kapatıldı
Siber farelere MİT operasyonu! 24 site kapatıldı

Gündem

Siber farelere MİT operasyonu! 24 site kapatıldı

Bakanlık açıkladı: 274 milyonluk "makaron" operasyonu
Bakanlık açıkladı: 274 milyonluk “makaron” operasyonu

Gündem

Bakanlık açıkladı: 274 milyonluk “makaron” operasyonu

Çorlu’da nefes kesen operasyon! Zehir taciri 4 torbacı tutuklandı
Çorlu’da nefes kesen operasyon! Zehir taciri 4 torbacı tutuklandı

Yerel

Çorlu’da nefes kesen operasyon! Zehir taciri 4 torbacı tutuklandı

10 ilde dev operasyon! Onlarca gözaltı... 5,8 milyar dolar çarpmışlar
10 ilde dev operasyon! Onlarca gözaltı... 5,8 milyar dolar çarpmışlar

Gündem

10 ilde dev operasyon! Onlarca gözaltı... 5,8 milyar dolar çarpmışlar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Tamı tamına 5 milyon 525 bin kişi
Ekonomi

Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Tamı tamına 5 milyon 525 bin kişi

Rusya Federal Güvenlik Servisi, 2025’in ilk dokuz ayında Rus turistlerin en çok tercih ettiği ülkenin Türkiye olduğunu duyurdu.
MR cihazında unutulan kadın dehşeti yaşadı! Bir saat sonra fark ettiler!
Gündem

MR cihazında unutulan kadın dehşeti yaşadı! Bir saat sonra fark ettiler!

İzmir Tire Devlet Hastanesi’nde baş dönmesi şikayetiyle Nöroloji Polikliniği’ne giden bir kadın, iddiaya göre MR cihazında yaklaşık bir saat..
"Anti-Siyonizm Kongresi" İstanbul'da başladı "Şeytanı kahretmek mümkün ama yok etmek mümkün değildir"
Gündem

"Anti-Siyonizm Kongresi" İstanbul'da başladı "Şeytanı kahretmek mümkün ama yok etmek mümkün değildir"

Siyonizm’e karşı mücadelenin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen “Anti-Siyonizm Kongresi”nde yapılan konuşmalarda, sivil toplum kurulu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23