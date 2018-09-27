THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

DEAŞ'a büyük operasyon! Iraklı oldukları anlaşıldı

Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyon sırasında gözaltına alınan 6 Iraklı'dan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27 Eylül 2018 Perşembe 20:36
DEAŞ'a büyük operasyon! Iraklı oldukları anlaşıldı

Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 Iraklıdan 3'ü tutuklandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte DEAŞ ile bağlantısı olduğu ileri sürülenlere yönelik operasyon düzenledi.

Şafak vakti farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı. Zanlıların ikametlerindeki aramalarda örgütle ilgili dijital materyaller ele geçirildi. 

Örgüt adına faaliyet yürüttükleri ve DEAŞ'a eleman kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısının sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Irak uyruklulardan F.H.A.A, S.E.A. ve Ş.E.A. tutuklandı. 3 zanlı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

 
Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 20:36
  1. Kırşehir
  2. DEAŞ
  3. Irak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin’de Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin’de Türk..
    2. Kabaran kekin çökmesini önlemek için..
    3. Şanlıurfa'da iki grup arasında baltalı..
    4. Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda 3 kişi..
    5. Kemal Kılıçdaroğlu'nun babaevi yandı!
    6. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den..
    7. Avrupa borsaları İtalya hariç..
    8. İstanbul'da halk otobüsü kaza yaptı!..
    9. Birleşmiş Milletler'den Arakanlı..
    10. Bursa'da çarptığı öğrenciyi kucağında..
    11. DEAŞ'a büyük operasyon! Iraklı..
    12. Samsun'da misafirin yaptığı 'pes..
    13. Atatürk Havalimanı’nda korku dolu..
    14. Kocaeli'de denetlenen 51 fırından..
    15. Ünlü yönetmen hayatını kaybetti!
    16. Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20..
    17. Kız öğrenci yurdunda yangın!
    18. Dilmen'den UEFA'nın EURO 2024 kararına..
    19. Tecavüzler ülkesinde zina serbest..
    20. Bim haftanın aktüel fırsat ürünleri
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?

    Günün Karikatürü

    27 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri