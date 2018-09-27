DEAŞ'a büyük operasyon! Iraklı oldukları anlaşıldı
Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyon sırasında gözaltına alınan 6 Iraklı'dan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.27 Eylül 2018 Perşembe 20:36
Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 Iraklıdan 3'ü tutuklandı.
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte DEAŞ ile bağlantısı olduğu ileri sürülenlere yönelik operasyon düzenledi.
Şafak vakti farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı. Zanlıların ikametlerindeki aramalarda örgütle ilgili dijital materyaller ele geçirildi.
Örgüt adına faaliyet yürüttükleri ve DEAŞ'a eleman kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcısının sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Irak uyruklulardan F.H.A.A, S.E.A. ve Ş.E.A. tutuklandı. 3 zanlı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı
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