DEAŞ’a büyük darbe
İzmir’de, terör örgütü DEAŞ’ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden ile bağlantılı olduğu öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Briketçi” kod ismini kullanan ve daha önce Adana’da yakalanan DEAŞ’ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden ile irtibatlı olduğu tespit edilen 5 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan; DEAŞ’a yapılan operasyonlarda, Samsun’da 8, Kayseri’de 4 şüpheli gözaltına alındı. Adıyaman’da ise Irak uyruklu 2 DEAŞ’lı şüphelisi sınır dışı edildi.