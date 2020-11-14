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Gündem DEAŞ’a büyük darbe
Gündem

DEAŞ’a büyük darbe

İzmir’de, terör örgütü DEAŞ’ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden ile bağlantılı olduğu öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 16:17:00 -
DEAŞ’a büyük darbe

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Briketçi” kod ismini kullanan ve daha önce Adana’da yakalanan DEAŞ’ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden ile irtibatlı olduğu tespit edilen 5 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan; DEAŞ’a yapılan operasyonlarda, Samsun’da 8, Kayseri’de 4 şüpheli gözaltına alındı. Adıyaman’da ise Irak uyruklu 2 DEAŞ’lı şüphelisi sınır dışı edildi.

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