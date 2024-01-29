  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tepki büyüyor: Sosyal medya onlara yasaklandı! Hayır oyu çıktı

ABD'den intikam açıklaması

İstanbul Valiliği'nden kritik uyarı! Çarşamba gününe kadar kuvvetli sürecek

Yargıtay'dan miras kararı | Bunları yapan miras alamayacak

Avrupa ülkesi şaşkın! Cinayeti itiraf etti: Olay yerinden 160 kilometre ötedeki o bölgede bulundu! Cezaevine girdi

İstanbul için Meteoroloji’den vatandaşlara kar uyarısı: plan yapmayın diyerek tahminini duyurdu! Maalesef geliyor, kapımıza dayandı

Ramazan Kurtoğlu'ndan olay fiziki altın uyarısı! 'Mecbur olmadıkça' diye söze girdi, 'yapmayın' diye bitirdi

Çekirge bir sıçrar iki sıçrar... Holding patroniçelerine karşılıksız çek şoku!

Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı Geçidi'ndeki sis ve kar dronla görüntülendi

ABD üssüne dron saldırısı! Ölü ve yaralı askerler var
Dünya DEAŞ yalanı buraya kadar! Irak Hükümeti'nden flaş açıklama
Dünya

DEAŞ yalanı buraya kadar! Irak Hükümeti'nden flaş açıklama

Yeniakit Publisher
2024-01-29 08:46:00 -
DEAŞ yalanı buraya kadar! Irak Hükümeti'nden flaş açıklama

Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin görevinin mevcut hükümet döneminde sona ereceğini söyledi.

Avvadi, Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin Irak'taki varlığının Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani hükümetinin görev süresi bitmeden sonlandırılacağını belirtti.

Irak ile ABD arasında, uluslararası koalisyon güçlerinin misyonunun gözden geçirilmesi için ortak yüksek askeri komitenin ilk toplantısı dün başkent Bağdat'ta düzenlenmişti.

Toplantının ardından ülkedeki koalisyon güçlerinin varlığının sona ermesi konusunu askeri uzmanların üstleneceği açıklanmıştı.

Koalisyon güçlerinin ülkeden çekilmesi için takvim belirleneceği, çekilme sonrası Irak'ın ABD ve koalisyon güçleri içerisinde bulunan ülkeler arasındaki ilişkilerinin "ikili güvenlik ilişkisi" düzeyinde olacağı aktarılmıştı.

Irak, 25 Ocak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyonun askeri misyonunun sona ermesi ve koalisyon danışmanlarının kademeli olarak azaltılması için takvim oluşturma konusunda ABD yönetimiyle anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Irak hükümetleri arasında Ağustos 2023'ten bu yana devam eden müzakere turlarının başarıyla sonuçlandığını belirtmişti.

Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonu
Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonu

Yerel

Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonu

İnterpol’ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesi adliyeye sevk edildi
İnterpol’ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesi adliyeye sevk edildi

Gündem

İnterpol’ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesi adliyeye sevk edildi

MİT'ten DEAŞ'a büyük darbe!
MİT'ten DEAŞ'a büyük darbe!

Gündem

MİT'ten DEAŞ'a büyük darbe!

9 ilde DEAŞ operasyonu
9 ilde DEAŞ operasyonu

Gündem

9 ilde DEAŞ operasyonu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

her şeyin yalan olduğunu biz biliyoruzda

ortadoğudaki araplar ve kürt kardeşlerimiz sonradan öğreniyor sonradan kurulacak israil devletine hizmet olduklarını bir anlasalar neyse durum değişirmi bence değişmez boş konusmalar aynı filistin konusunda oldukları gibi amerika istediği zaman girer istediği zaman cıkar diğerlerinin konusması bol laf

İsmail

Irak hükümeti ABD ne arkasındaki koalisyona tazminat davası acsin çünki hakkı.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23