  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
DEAŞ ve El Kaide nedeniyle mal varlığına el konuldu! Hükmü yürürlükten kaldırdılar
Polis memuru evinde ölü bulundu
Gaziantep'e Belçikalı orta saha
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı
Gündem DEAŞ ve El Kaide nedeniyle mal varlığına el konuldu! Hükmü yürürlükten kaldırdılar
Gündem

DEAŞ ve El Kaide nedeniyle mal varlığına el konuldu! Hükmü yürürlükten kaldırdılar

"DEAŞ ve El Kaide bağlantılı" gerekçeli dondurulan mal varlığına karar iptali

Yeniakit Publisher
2021-09-07 21:46:00 -
DEAŞ ve El Kaide nedeniyle mal varlığına el konuldu! Hükmü yürürlükten kaldırdılar

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda, "DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı" olduğu gerekçesiyle daha önce mal varlığı dondurulan Khalifa Muhammad Turki Al-Subaiy hakkındaki hüküm yürürlükten kaldırıldı.

BMGK'nin 1267, 1988 ve 1989 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki 1 sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'nin 1. mükerrer sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, "DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı gerçek kişiler" listesinde yer alan ve mal varlığı dondurulan "Khalifa Muhammad Turki Al-Subaiy" isimli şahsa ilişkin hüküm yürürlükten kaldırıldı.

Böylece Khalifa Muhammad Turki Al-Subaiy'in ismi söz konusu listeden çıkarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay