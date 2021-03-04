DEAŞ sanığına 6 yıl hapis
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle yargılanan şahsa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığın duruşması görüldü.
4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık A.K. ve avukatı hazır bulundu.
Duruşma savcısı, mütalaasında sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Silahlı terör örgütü üyesi olmadığını öne süren sanık, suçlamaları reddederek beraatini ve tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık A.K'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.