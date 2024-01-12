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Yerel DEAŞ sanığına 25 yıla kadar hapis istemi
Yerel

DEAŞ sanığına 25 yıla kadar hapis istemi

Yeniakit Publisher
2024-01-12 14:21:00 -
DEAŞ sanığına 25 yıla kadar hapis istemi

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen tutuksuz sanık hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle 6 Haziran 2023'te adli kontrol tedbiri altına alınan Suriyeli B.H. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, müşteki anlatımları ve bilirkişi raporlarına yer verilen iddianamede, sanığın terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğu belirtildi.

İddianamede B.H'nin, "DEAŞ'a üye olma" suçundan hakkında soruşturma bulunan N.T'ye farklı tarihlerde 220 dolar gönderdiği, SGK kayıtlarına göre geliri ile orantılı olmayan miktardaki parayı fon olarak örgüt üyesine temin ettiği yer aldı.

Sanığın örgütsel faaliyetlerinde kod adını kullandığı, örgüt üyeliğinden işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatının bulunduğu, Suriye'de DEAŞ işgalindeki bölgede örgütsel ders ve toplantılara katıldığı, ikametinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiği, deşifre olmamak için sürekli telefon hattı değiştirdiği ve Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda "savaşçı" sıfatıyla yer aldığı kaydedilen iddianamede, B.H'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Suçlamaları kabul etmeyen sanık B.H'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

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