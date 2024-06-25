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Gündem DEAŞ propagandası yapan kişi yakalandı
Gündem

DEAŞ propagandası yapan kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-06-25 16:11:00 -
DEAŞ propagandası yapan kişi yakalandı

DEAŞ propagandası yapan kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı iddia edilen bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın internet üzerinden videolarını indirip propagandasını yaptığı iddia edilen Ş.Ç.'yi (31) gözaltına aldı. Sorgusunun ardından İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Ş.Ç., savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren ve suçlamaları kabul etmeyen Ş.Ç., mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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