DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama
Balıkesir'deki DEAŞ operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca terör örgütlerine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda; DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen A.Ş. isimli şahıs, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı timleri tarafından yapılan operasyon dahilinde Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yakalandı. A.Ş., çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak Kepsut L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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