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Yerel DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama
Yerel

DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama

Yeniakit Publisher
2023-06-02 15:45:00 -
DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama

Balıkesir'deki DEAŞ operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca terör örgütlerine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda; DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen A.Ş. isimli şahıs, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı timleri tarafından yapılan operasyon dahilinde Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yakalandı. A.Ş., çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak Kepsut L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

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DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

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