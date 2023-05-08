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Yerel DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
Yerel

DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

Yeniakit Publisher
2023-05-08 15:46:00 -
DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

Kilis merkezli Antalya ve Denizli’de DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geçmiş dönemde Suriye’de DEAŞ Silahlı Terör Örgütü adına faaliyet gösterdikten sonra, yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaparak faaliyetlerini devam ettirme arayışı içerisinde olan 2 şüpheliyi tespit etti. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla kimlikleri belirlenen şüpheliler, Antalya ve Denizli’de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan zanlılar, Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları ilk mahkemece tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanlığı ve 28' inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde yapabileceği eylemlerle seçim güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilen 2 zanlıya ait elde edilmiştir. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kilis merkezli başlatılan Denizli ve Antalya’da icra edilen operasyonda 2 DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alınmış ve aramalarda üzerlerinde bulunan dijital materyal ve dökümanlara el konulmuştur."

Terör örgütü DEAŞ'a baskın
Terör örgütü DEAŞ'a baskın

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