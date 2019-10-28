DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ölümü ile ilgili flaş gelişme! Trump duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin yardımı ile düzenlenen operasyonla DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurmuştu. Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Bağdadi'nin ölümüyle sonuçlanan operasyonun görüntülerini yayınlamaya sıcak baktığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklama ile, terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin İdlib kentinde düzenlenen bir operasyonla öldürüldüğünü duyurmuş, Türkiye, Rusya, Suriye ve Irak'a verdikleri destekten ötürü teşekkür etmişti. Trump ayrıca, yaklaşık bir saat süren basın toplantısında operasyonu bir film izler gibi izlediklerini açıklamıştı.

Trump: görüntüleri yayınlayabilirim

Bugün konu ile alakalı konuşan Trump, "Ülke için harika bir hafta sonu oldu" derken, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin ölümüyle sonuçlanan operasyonun görüntülerini yayınlamaya sıcak baktığını açıkladı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, "Bağdadi'nin öldürülmesine yönelik operasyonun görüntülerini yayınlamayı düşünüyorum" dedi.