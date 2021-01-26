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Spor Deandre Yedlin kimdir?
Spor

Deandre Yedlin kimdir?

Deandre Yedlin kimdir? Süper Lig’de ara transfer sezonunun sona ermesine sayılı günler kala Galatasaray ile adı anılan Deandre Yedlin ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Deandre Yedlin kaç yaşında? Deandre Yedlin hangi takımlarda oynadı?

Yeniakit Publisher
2021-01-26 23:15:00 -
Deandre Yedlin kimdir?

Deandre Yedlin Galatasaray ile adının anılması sonrasında kariyeri merak edilen isim olmaya başladı. Galatasaray'ın Deandre Yedlin'i transfer etmek istediği iddia ediliyor. Peki Deandre Yedlin kimdir?

Deandre Yedlin kimdir?

9 Temmuz 1993 tarihinde ABD'nin Seattle şehrinde dünyaya geldi. Aslen Letonyalıdır.

DeAndre Yedlin, Seattle Sounders FC'da forma giyen ABD millî takım oyuncusu.

Doğum tarihi: 9 Temmuz 1993 (27 yıl yaşında), Seattle, Washington, ABD

Boy: 1,73 m

Şu andaki takımı: Newcastle United FC (#22 / Defans)

Kardeşleri: Jenea

Ebeveynleri: Larry Rivers Jr., Rebecca Yedlin

Eğitim: The University of Akron, O'Dea High School

Oynadığı takımlar

2013 Seattle Sounders FC

2015- Tottenham Hotspur1

2015-2016→ Sunderland (kiralık)

27 yaşındaki sağ bek Yedlin, 5 sezondur formasını giydiği İngiliz ekibi Newcastle United'da 125 maçta 3 gol ve 11 asiste imza attı.

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