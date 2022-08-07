DDK’nın KPSS ön raporu: 3 soru birebir aynı,10 soru benzer!

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Raporda sosyal medyadaki iddiaların aksine, 20 sorunun değil, 3 sorunun aynı olduğu, 10 sorunun ise benzerlik gösterdiği vurgulandı. Sınavdan önce sızdırıldığı iddia edilen 20 soru uzmanlarca incelendi. Konuya ilişkin hazırlanan ön rapora göre şüpheli 13 soru var. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavında çıkan sorular ile sınavdan önce sosyal medyada yayınlanan sorular karşılaştırıldı. Uzmanlarca yapılan incelemede 3 sorunun birebir aynı olduğunun tespit edildiği iddia edildi.

Tesadüf mü sızıntı mı?

Hangi soruların birebir aynı olduğu ya da benzerlik taşıyan soruların sızdırıldığı iddia edilen yayınevinin soru bankasına mı ait olduğuna ilişkin görsel paylaşılmaması dikkat çekti. Bu soruların cevap şıklarının örtüştüğü de ortaya çıkarılırken, 10 sorunun ise benzerlik gösterdiği kaydedildi. Soru benzerliğinin tesadüf mü yoksa bir sızıntıdan mı kaynaklandığına ilişkin incelemenin halen devam ettiği bildirildi.

Komisyonun ifadesi alındı

Devlet Denetleme Kurulu’nun ÖSYM’deki incelemesi sürüyor. Bu kapsamda Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sorularını hazırlayan uzmanlar ile soru komisyonu üyelerinin ifadesine başvuruldu. Soruların sızdırıldığı iddia edilen Yediiklim Yayınevi yönetici ve soru uzmanları ile ÖSYM çalışanlarının telefon arama ve baz kayıtları da mercek altına alındı. Sınav öncesi, şüpheli görüşme olup olmadığı araştırılıyor.

Öte yandan; geniş çaplı soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülüyor. ÖSYM çalışanları ve yöneticilerine yönelik iddialar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı memur suçları bürosunca yürütülürken, Yediiklim Yayınevi ve çalışanlarına yönelik soruşturmanın Müracaat ve Suçüstü Savcılığı’nda devam ettiği öğrenildi.