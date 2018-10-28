Dayısını öldürdü, yengesi ve yeğenini yaralayıp kayıplara karıştı

Çorum'da bir kişi, tartıştığı dayısını pompalı tüfekle öldürdü, yengesi ve yeğenini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Karacaören köyünde oturan Muammer K. ve dayısı Burhan Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muammer K, yanında bulunan pompalı tüfekle ateş etti.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı

Dayısını öldüren yengesi Ferhan Y. ile yeğeni İsmet Y'yi yaralayan zanlı kaçtı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Burhan Y'nin cesedi otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Çorum Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.