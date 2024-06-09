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Gündem ‘Dayı’nın mezarını görenler şaşkına döndü
Gündem

‘Dayı’nın mezarını görenler şaşkına döndü

Yeniakit Publisher
2024-06-09 13:28:00 -
‘Dayı’nın mezarını görenler şaşkına döndü

Ezel dizisindeki “Ramiz Dayı” rolüyle tanınan Tuncel Kurtiz’in mezarına bırakılan eşyalar hayrete düşürdü.

Ezel dizisinde “Ramiz Dayı” karakterini oynayan Tuncel Kurtiz, 2009-2011 yılları arasında yayınlanan dizide özellikle mafya dizisi seven kitlelerin dikkatini çekti. Oyuncunun mezarı, Ramiz Dayı karakterinin hayranları tarafından darmadağın edildi.

Mezarın son hali görenleri şaşırttı. 

2013 yılında, 77 yaşındayken kalp krizi sonucu ölen Tuncel Kurtiz, mezarına isminin yazılmamasını ve mezar taşının olmamasını vasiyet etmişti. Magazin Burada’da yer alan habere göre usta oyuncunun mezarının son hali ortaya çıktı. Mezarın üstüne Ramiz Dayı’nın repliklerinin yazıldığı çok sayıda mermer parçası konduğu görüldü.

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