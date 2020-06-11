  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Dayı-yeğen sulama göletinde boğuldu

Denizli’nin Kale ilçesinde gölette boğulan yeğenini kurtarmak isteyen 22 yaşındaki dayı da boğularak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 16:11:36 -
Dayı-yeğen sulama göletinde boğuldu

Denizli’nin Kale ilçesinde gölette boğulan yeğenini kurtarmak isteyen 22 yaşındaki dayı da boğularak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, olay Kale ilçesinde meydana geldi. Ailesi ile birlikte ilçedeki Sazak Sulama Baraj göleti kenarına giden Tunahan Nazalı (22), ismi henüz öğrenilemeyen 11 yaşındaki kız yeğeninin serinlemek için girdiği gölette çırpındığını gördü. Nazalı bunun üstüne gölete atlayarak yeğinini kurtarmak istedi. Ancak dayı ve yeğen göletteki akıntıyı kapılarak hayatlarını kaybetti.


Dayı ve yeğenin cesetlerini çıkarmak için kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı