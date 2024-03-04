Dayanamayıp araya girmek zorunda kaldı! CHP'li adaydan cami ve cemevlerine skandal benzetme

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Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önünde 'takoz' olmaktan başka bir işlevi olmayan CHP, İslam düşmanlığında sınır tanımıyor.

CHP'nin Ankara Mamak Belediye Başkan adayı olarak öne sürdüğü Veli Gündüz Şahin isimli şahıs, cami ve cemevleri hakkında 'kümes' ve 'tilki' benzetmesi yaptı.

Rezil sözlere dayanamayıp araya giren bir partilinin müdahalesi üzerine CHP'li aday çirkin benzetmesini toparlamaya çalıştı.

Faşist Ümit'e özendi, Türkmen çocukları hedef aldı

Geçtiğimiz günlerde faşist Ümit Özdağ'a özenen CHP'nin Mamak Belediye Başkan adayı Veli Gündüz Şahin ırkçı söylemlerle Iraklı Türkmen çocukları azarlamıştı.

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Yanındaki üç beş şakşakçının eşliğinde "Bunların büyüyünce memleketine gitmesi gerekiyor. Gönderirim ben bunları memleketine. Bunun için benim adaylığımı çekseler bu çocuklar yarın büyüdüğü zaman bizim memleketimize büyük sorun olur" ifadelerini kullanan Şahin, küçük çocuklar üzerinden çirkin bir siyasi şov sergilemişti.