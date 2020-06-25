Dayanacak gücümüz kalmadı!

Resul Ekrem Şahan Ankara

Ailelerinin rızasını alarak helal bir evlilik yapan ve aile düşmanı feminist derneklerin dayattığı yasalar sonucunda eşleri, “Taciz, cinsel istismar, tecavüz” suçlamasıyla hapse atılan kadınlar, ortada kaldıkları çocuklarıyla hayat mücadelesi vermeye devam ediyor. Genç evlilik mağdurlarının en çarpıcı örneklerinden biri ise Küçük ailesi. Eşi ve kayınpederi cezaevine giren Yeşim Küçük, şimdi 3 çocuğuyla adaletin kendilerine de uğramasını bekliyor.

Evlatlarım baba hasretiyle büyüyor!

Eşiyle resmi nikâhlarının olduğunu belirten Yeşim Küçük, “Cumhurbaşkanı Erdoğan hem 3 çocuk istiyor hem de ben resmi nikahlı eşimle genç yaşta yuva kurup 3 çocuğumuz oldu diye cezalandırılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım; evladım baba kokusuna hasret büyüyor! Ne olur verilen sözler tutulsun, dayanacak halim kalmadı” şeklinde konuştu.

“Erken evlilik kanayan bir mesele halinden çıkmış, ızdıraba mahkum edilmiş bir hale gelmiştir” diyen Küçük, “Söz konusu erken evlilik değil, söz konusu evlatlarımızdır. Evlatlarımız, aile kavramını bilmeden her şeyden yoksun kalmış bir gelecektir. Babaları hapse girmesiyle evlatlarım da cezalandırılmıştır. Ana Muhalefet lideri sayın Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de 10-12 yaşlarındaki çocukları dağa çıkaran HDP’yi alkışa boğuyor. Ama söz konusu resmi nikahlı aile babası eşlerimiz olunca istismarcı diyorlar. Tüm erken evlilik mağdurları kardeşlerimle bunu kabul etmiyoruz” dedi.

“Sayın Ali Erbaş, neden sessiz kalıyorsunuz?”

Küçük şöyle devam etti: “Sayın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur’an-ı Kerim’i iki kez tecvidli hatim ettim, erken evlilik günahı diye birşey görmedim. Buna hâlâ sessiz mi kalacaksınız? Çocuklarımız, baba sevgisinden ve aile kavramından uzak tutuluyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, adalet istiyorum. Çocuklarıma babanız gelecek az kaldı yalanını daha fazla söylemek istemiyorum”.