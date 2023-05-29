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Medya Davutoğlu'nun tetikçisinden "Vay be" dedirten sözler! Erdoğan'ın zaferi sonrası bakın ne dedi
Medya

Davutoğlu'nun tetikçisinden "Vay be" dedirten sözler! Erdoğan'ın zaferi sonrası bakın ne dedi

Yeniakit Publisher
2023-05-29 12:27:00 -
Davutoğlu'nun tetikçisinden "Vay be" dedirten sözler! Erdoğan'ın zaferi sonrası bakın ne dedi

Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesindeki tetikçilerinden Mehmet Ocaktan, Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası havlu attı. Seçimlerde "Türkiye kriterleri"nin uygulandığını belirterek, aklı sıra "demokrasi dışılık" vurgusu yapan Ocaktan, öte yandan dilinin ucuyla da olsa Erdoğan'ı tebrik etmek zorunda kaldı.

Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesindeki tetikçilerinden Mehmet Ocaktan, Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası havlu attı. 

Seçimlerde "Türkiye kriterleri"nin uygulandığını belirterek, aklı sıra "demokrasi dışılık" vurgusu yapan Ocaktan, öte yandan dilinin ucuyla da olsa Erdoğan'ı tebrik etmek zorunda kaldı. 

Ocaktan, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Neyse ‘Türkiye kriterleri’nin geçerli olduğu bize has demokraside bir seçim dönemini bitirdik ve sandıkta son kararı millet verdi. Şimdi hepimize düşen, milletin verdiği bu karara saygı duymak ve Tayyip Erdoğan’ın başarısını tebrik etmek gerekiyor."
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