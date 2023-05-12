Davutoğlu'nun tetikçisi harekete geçti! Dikkat çeken hamle

Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesinde kalem oynatan İbrahim Kiras, belden aşağı yöntemler kullanarak Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmek zorunda bırakan FETÖ'yü gözlerden gizlemek için "cambaza bak" taktiğine başvurdu.

Kendi uyguladığı taktiği iktidara mal etmeye çalışan Kiras, AK Parti'nin seçim dönemindeki söylemlerine ilişkin, "Belden aşağı yöntemler kullanılarak bir siyasi mücadele yürütülüyor. Ancak bu siyasi mücadelenin güya Türkiye’nin bekası ve dünyaya İslam’ın hâkim kılınması gibi yüce hedefler doğrultusunda yürütülen mukaddes bir dava olduğuna inanmamız isteniyor" dedi. Kiras, özetle şunları kaydetti: "Esas olarak mevcut siyasi iktidarın kaderini oylayacağımız önümüzdeki seçimi sanki “PKK’ya evet mi hayır mı” sorusunun cevaplanacağı bir referandum gibi göstermek istiyorlar. Bu akıllıca kurgulanmış siyasi stratejiyi ellerindeki bütün iletişim kanallarını senkronize şekilde seferber ederek uyguluyorlar."



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