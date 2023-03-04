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Medya Davutoğlu'nun tetikçisi far görmüş tavşana döndü! Ne oldu, rengin soldu Akif
Medya

Davutoğlu'nun tetikçisi far görmüş tavşana döndü! Ne oldu, rengin soldu Akif

Meral Akşener'in altılı masayı devirmesi, masanın üyelerinden Ahmet Davutoğlu'nun yancısı Akif Beki'yi fena halde sarstı.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 10:40:00 -
Davutoğlu'nun tetikçisi far görmüş tavşana döndü! Ne oldu, rengin soldu Akif

Meral Akşener'in altılı masayı devirmesi, masanın üyelerinden Ahmet Davutoğlu'nun yancısı Akif Beki'yi fena halde sarstı. Davutoğlu'nun basın bülteni hüviyetindeki Karar gazetesinde kalem oynatan Beki, hayal kırıklığını gizlemeye çalıştığı köşesinde özetle şunları kaydetti:

"Akşener yapacağını yaptı, 'ya hep ya hiç'e oynadı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı "noter değiliz" çıkışıyla kriz çıkardığında film incelmişti, dün koptu.

Süreci ve seçimi nasıl mı etkiler?
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Anlaşamazlarsa iki adayları olur, ortak adayı da ilk turda millet seçer, Altılı Masa'nın sonu olmaz deniyordu.

İlk sonuç şu, Altılı Masa dağılmadı ama artık Beşli Masa.

İkincisi; muhalefetin, cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanma şansı artık suya düştü. Seçim, ikinci tura kalır.

Üçüncüsü, muhalif seçmen bunu sevmez. Canı sıkıldı, morali bozuldu, umudu kırıldı. Ve kızgın. Gerekçesi ne olursa olsun, masadan kalkanı suçlama ihtimali daha yüksek.

Erdoğan'a avantaj kazandırdığını, iktidarı sevindirdiğini düşünenler, Akşener'i sorumlu tutacak.

İYİ Parti'ye daha çok kızar, acısını ondan çıkarmaya yönelirlerse de tepki, Akşener'i vurur. Bu senaryoda Akşener'in ayrılması, masaya kaybettirmez. Bilakis Kılıçdaroğlu'na daha çok sarılmayı kamçılayabilir. (...)"

 

 

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Yorumlar

HACI

Akif sende kamçılanmışsın, hırsınızda kininizde boğulursunuz..... Zerre kadar üzülmem

hikmet

Akif siz ne cin akıllı adamlarsınız ya . küçük bir ihtimal için masaya dahil edildinizi herkes biliyor şimdi oda yok . tabanınız yok vizyonuz yok ne olacak .bitti borun pazarı
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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