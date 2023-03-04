Davutoğlu'nun tetikçisi far görmüş tavşana döndü! Ne oldu, rengin soldu Akif

Meral Akşener'in altılı masayı devirmesi, masanın üyelerinden Ahmet Davutoğlu'nun yancısı Akif Beki'yi fena halde sarstı. Davutoğlu'nun basın bülteni hüviyetindeki Karar gazetesinde kalem oynatan Beki, hayal kırıklığını gizlemeye çalıştığı köşesinde özetle şunları kaydetti:

"Akşener yapacağını yaptı, 'ya hep ya hiç'e oynadı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı "noter değiliz" çıkışıyla kriz çıkardığında film incelmişti, dün koptu.

Süreci ve seçimi nasıl mı etkiler?

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Anlaşamazlarsa iki adayları olur, ortak adayı da ilk turda millet seçer, Altılı Masa'nın sonu olmaz deniyordu.

İlk sonuç şu, Altılı Masa dağılmadı ama artık Beşli Masa.

İkincisi; muhalefetin, cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanma şansı artık suya düştü. Seçim, ikinci tura kalır.

Üçüncüsü, muhalif seçmen bunu sevmez. Canı sıkıldı, morali bozuldu, umudu kırıldı. Ve kızgın. Gerekçesi ne olursa olsun, masadan kalkanı suçlama ihtimali daha yüksek.

Erdoğan'a avantaj kazandırdığını, iktidarı sevindirdiğini düşünenler, Akşener'i sorumlu tutacak.

İYİ Parti'ye daha çok kızar, acısını ondan çıkarmaya yönelirlerse de tepki, Akşener'i vurur. Bu senaryoda Akşener'in ayrılması, masaya kaybettirmez. Bilakis Kılıçdaroğlu'na daha çok sarılmayı kamçılayabilir. (...)"