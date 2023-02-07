Davutoğlu'nun tetikçisi Elif Çakır'dan skandal deprem yazısı

AK Parti'ye çakmak için olmadık yollara başvuran Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, Türkiye'yi sarsan depremin ardından da cibiliyetinin gereğini yerine getirdi. Muhalif deprem bilimcilerin bile hakkını teslim ettiği AK Parti Hükümeti için haksız ithamlarda bulunan Çakır, "20 yıllık iktidar 20 yılda ne yaptı? Öncelikleri ne oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir şeyler söylemesi, izah etmesi gerekiyor. Bilim insanlarının uyarıları niye dikkate alınmadı? Geliyorum diyen Maraş depremi için devlet ne yaptı? İktidar partisi hangi önlemleri aldı?... Büyük geçmiş olsun Türkiye ama geçmiyor maalesef. Lafa gelince büyük devletiz. Güçlü devletiz. İriyiz, diriyiz… Ama her felakette böyle bir devletiz işte" herzelerini yumurtladı.