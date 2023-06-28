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Siyaset Davutoğlu’nun sözcüsünden bomba itiraflar! Yer yerinden oynayacak
Siyaset

Davutoğlu’nun sözcüsünden bomba itiraflar! Yer yerinden oynayacak

Yeniakit Publisher
2023-06-28 13:50:00 -
Davutoğlu’nun sözcüsünden bomba itiraflar! Yer yerinden oynayacak

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Millet İttifakı'nın seçimlerdeki performansı hakkında, "Son günlerde Altılı Masa paydaşlarının seçime dair değerlendirmelerini okudukça bir miktar şaşırıyorum. Sürece oy anlamında çok önemli katkılar vermiş olduğumuzu iddia ederek doğru bir yere varmamız da mümkün değil" dedi.

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Millet İttifakı'nın seçimlerdeki performansı hakkında, "Son günlerde Altılı Masa paydaşlarının seçime dair değerlendirmelerini okudukça bir miktar şaşırıyorum. Sürece oy anlamında çok önemli katkılar vermiş olduğumuzu iddia ederek doğru bir yere varmamız da mümkün değil" dedi. 

Gelecek Partili Özcan, seçimlere ilişkin değerlendirme bulundu. Özcan, “Seçimlerden bu yana kendimce yaşadığımız süreci değerlendirmeye, durumu anlamaya gayret ediyorum. Açıkçası son günlerde altılı masa paydaşlarının seçime dair değerlendirmelerini okudukça bir miktar şaşırıyorum.

Elbette her siyasi parti seçim sonuçlarını kendi açısından değerlendirme hakkına sahiptir. Ancak kanaatimce bu değerlendirmeleri yaparken mümkün mertebe en doğruyu bulmaya çalışmak veya en azından süreci adaletli bir biçimde analiz ederek konuşmak zorundayız.

Hepimiz bir önceki seçimde alınan sonuçları da seçimden önce yapılan anketleri de biliyoruz. Bu sonuçlara bakınca altılı masanın beklenen sinerjiyi yaratamadığını görmek hiç de zor değil.
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Gerçek bu kadar açıkken bu sürece oy anlamında çok önemli katkılar vermiş olduğumuzu iddia ederek doğru bir yere varmamız da mümkün değil. Bu tür bence adaletli olmayan analiz ve söylemler özellikle bu süreçte büyük fedakarlıklarda bulunan siyasi partileri ve kitlelerini sadece daha fazla rahatsız eder” ifadelerini kullandı.

 

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