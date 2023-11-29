Davutoğlu'nun savunduğu baroya bakın bir de 2 nolu baroya bakın

İsrail'in Gazze'deki katliam ve insani hukuk ihlallerinin hesabını uluslarası kurumlar nezdinde sormak için tüm hazırlıklarını yapan Türkiye, Lahey'in kapısını çaldı. Başkan Erdoğan'ın her konuşmasında "İsrail insanlık suçu işliyor, hukuk önünde hesap verecek" sözleriyle gündemde tuttuğu çalışmayla Türkiye 3 bin 5 avukatın imzasıyla hazırlanan 3 klasörlük dosyayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıdı.

İstanbul 2. Baro Başkanlığı organizasyonuyla Hollanda Lahey'e giden 16 kişilik Türk heyeti halihazırdaki Filistin soruşturmasını yürüten savcılık ekibine 1 saat sunum yaptı. Savcı ve ekibine, başvurunun mahiyeti, 3 klasörden oluşan deliller ve delillerin mahiyeti uzun uzun anlatıldı. Heyet, savcının sorduğu soruları da cevapladı. İstanbul 2. Baro Başkanı Yasin Şamlı başkanlığındaki 16 kişilik hukukçu heyette, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ile Konya eski Milletvekili Ahmet Sorgun da yer aldı.

4 SAVAŞ SUÇU LİSTELENDİ

Ekipte bulunan İstanbul 2. No'lu Baro Başkanı Yasin Şamlı, "Temaslarımız çok olumlu geçti. Uluslararası Ceza Mahkemesi yargı yetkisine giren 4 suç var. Birincisi soykırım...İkincisi insanlığa karşı suçlar... Üçüncüsü savaş suçları, sonuncusu da saldırı suçları.... Gazze'de bu 4 suç tipinin hepsi işlenmiştir. Başvurumuzu bu doğrultuda yaptık ve çok önemli bir dilekçe hazırladık. Lahey ve Cenevre'ye 3 bin 5 kişilik dilekçe ile gittik ama halen imza verenlerin sayısı artıyor. Yeni gelen imzaları da ilave ediyoruz" dedi.

Gelişmelerin yer aldığı Sabah Gazetesi'nin "Soykırımın delilleri Lahey’de" başlıklı manşeti Murat Alan'ın sunumuyla Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında masaya yatırıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

DAVUTOĞLU'NUN KARŞI ÇIKTI BARO HAREKETE GEÇTİ

İstanbul 2. Baro Başkanlığı'nın hamlesini değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu önemli ifadeler kullandı:

Bu noktada bakın Ahmet Davutoğlu, 'Baroları bölmeyin, etmeyin. İstanbul Barosu şu kadar yüzyıllık baro'. Şimdi siz eğer çoklu baro sistemine geçecek olursanız o baro yönetimleri solcu, Kemalist kafalardan oluşuyor.

Dindar insanlardan bir kişi bile yönetim kuruluna alınmıyor. Çünkü çoğunluk sistemine göre yapıyorlar. 1950 öncekindeki gibi 1 oy fazla oy alan parti bütün milletvekillerini aldığı gibi baro sisteminde de aynı sistem var.

- Murat Alan: Barodaki sistem adilse Meclis'teki sistem de aynı olsun.

Ona çevirdiğiniz halde AK Parti, tek başına yüzde 35 ile bütün milletvekillerini kazanmış olur. İkinci parti parti CHP yüzde 25. Yüzde 35 nere yüzde 25 nere. Dolayısıyla AK Parti hepsini alır.

Ahmet Davutoğlu'nun karşı çıktığı çoklu barodan 2 No'lu Baro Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne giderek suç duyurularını yaptılar. 1 No'lu Baro'dan bekleyin bakalım. 1 No'lu Baro'nun 50 bin üyesi var, 2 No'lu Baro'nun 3 bine yakın üyesi var İstanbul'da.

50 bin üyesi olan 1 No'lu Baro, kılını kıpırdatmazken 2 No'lu Baro suç duyurusunda bulunuyor.