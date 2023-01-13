Davutoğlu'nun şakşakçısına bak sen! Bir de utanmadan bunu söylüyor

Ahmet Davutoğlu'nun şakşakçılığını yapan Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, şimdi de "hık deyicinin pık deyiciliğine" soyundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun buram buram kof kabadayılık kokan askerlerle ilgili çıkışını yere göğe sığdıramayan Ocaktan, kuvvet komutanlarının, aynı zamanda "Başkomutan" olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı alkışlaması hakkında, "Kaderin cilvesine bakın ki yıllarca CHP’yi, 'askeri vesayet'e alkış tutmakla eleştiren AK Parti, şimdi vesayeti alkışlıyor…Gerçekten çok talihsiz günlerden geçiyoruz. (...) Komutanların bu tavrını adeta vatani bir görev aşkıyla savunan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik’i dinlerken yüzümün kızardığını itiraf etmeliyim. Çelik’e göre Kılıçdaroğlu’nun 'siyaset askerin işi değildir' demesi komuta kademesine hakaretmiş… Kılıçdaroğlu boşuna söylemiyor, 'Biz değiştik, AK Parti eski CHP oldu' diye" herzelerini yumurtladı.

Ocaktan, "Maalesef bugün geldiğimiz noktada artık kimse AK Parti’nin demokrasiye gerçekten inandığına ve de ‘vesayet’ karşıtı olduğuna inanmıyor. Çünkü bizzat icraatlarıyla çoğulcu demokrasiden çok, otokrat ülkelere benzemeye çalışan bir görüntü sergiliyor" zırvalarını dile getirmekten de imtina etmedi.