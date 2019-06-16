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Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!

İlahiyatçı Hayrettin Karaman’ın eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve destekçilerini kastederek kaleme aldığı yazısına tepki gösteren Karar yazarlarına, Yusuf Ziya Cömert de katıldı.

16 Haziran 2019 Pazar 16:20
Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!

 Ali  Bulut  yeniakit.com.tr  İlahiyatçı Hayrettin Karaman’ın, “Doğrucu Davut Olmak” başlıklı yazısıyla “Tam da seçim öncesi CHP zihniyetine koz verecek tavırlardan kaçınmak gerektiği” yönünde ikazlarda bulunması üzerine, Davutoğlu takımının önde gelen gazetecileri Taha Akyol, Yıldıray Oğur ve Akif Beki’den tepkiler yükselmişti. Furyaya, Karar Yazarı Yusuf Ziya Cömert de katıldı. “Padişah”a karşı çıktığı için idam edildiğini” öne sürdüğü Pir Sultan ile “Doğrucu Davut” arasında ince bağlantılar kuran Cömert, mesajlarını, “Demek ki çok öfkelenmiş Pir Sultan!” başlığı altında verdi.

İlahiyatçı Hayrettin Karaman’ın Davutoğlu ekibini işaret ederek “Doğrucu Davut edalarıyla birilerine koz vermenin” yanlışlığına işaret ettiği ve önemli ikazlarda bulunduğu yazılarına, İmamoğlu zihniyetine tam destek veren Karar yazarlarının tepkisi devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerine yakın ilgi gösterdiği dönemlerde, Erdoğan’a tam destek veren , yakın ilginin kesilmesinden sonra ise katı muhalif tutuma yönelen Taha Akyol, Yıldıray Oğur ve Akif Beki’den sonra Karar Yazarı Yusuf Ziya Cömert de, “Pir Sultan Abdal” figürü üzerinden mesajlar yolladı.

Davutoğlu  ya da Pir Sultan…

Söz doğru olacak, ama doğru söz yerinde, zamanında, faydadan çok zarara sebep olmadığında söylenecek ki, hikmetli de olmuş olsun.” diyen Hayrettin Karaman’a  Pir Sultan Abdal üzerinden cevap veren Cömert, yazısına “Demek ki çok öfkelenmiş Pir Sultan!” başlığını oturttu.

Cömert’in yazısında ilginç ifadeler dikkat çekti:

“(..) O devirde Şah ile Padişah’ın arası çok bozuk.

Safeviler Sivas’a, Tokat’a kadar uzanmış. İsyanlar olmuş.

Osmanlı’nın eli ağır.

Payitahttan ferman gelmiş, Hızır Paşa, Pir Sultan’ı idam etmiş.

‘Hızır Paşa bizi berdar etmeden,

Açılın kapılar Şah’a gidelim!

Siyaset günleri gelip çatmadan,

Açılın kapılar Şah’a gidelim!’

Doğrucu Davut Göndermesine Pir Sultan ve Tayy-i Zaman Göndermesi

Cömert, İlahiyatçı  Hayrettin Karaman’ın “Doğrucu Davut” diyerek Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu işaret etmesine “Pir Sultan” göndermesiyle karşılık verdi:

“Mısraları da gösteriyor ki, Pir Sultan Abdal, son demine kadar diyeceğinden geri durmamış.

Buradaki ‘siyaset’in ‘idam’ olduğunu ihtiyaten hatırlatayım.

Dertliysen, söylersin.

Söyleyince de başın daha çok derde girer!..

(..) Pir Sultan’ı beş yüz sene sonra bir daha yargılamak? Hele hele ‘dar’a götürmek.

Görüyorum, heveslisi var.

Tövbeler olsun. Ben sözün güzelini ‘bugüne hitap ediyormuş gibi’ alıp, sahibine dua göndermeyi tercih ederim. (..) Bundan sonrası biraz siyasi. (..) Biliyorum, ‘çağdaş’ bir kulak ‘cücük’ kelimesini estetik bulmayabilir. Bana ne, rahatsız olan tayy-i zaman etsin.

Bugün, şiirlerini okurken gördüm.

‘Koca başlı koca kadı/Sende hiç din iman var mı?/Haramı helali yedi/Sende hiç din iman var mı?’

‘İman eder amel etmez/Hakk’ın buyruğuna gitmez/Kadılar yaş yere yatmaz/Hiç böyle bir şeytan var mı?’

Demek ki çok öfkelenmiş Pir Sultan.

Şiirden, türküden bağımsız olarak, Pir Sultan’ın şu deyişi hangi kadıya, hangi fetvasından dolayı söylediğini bilmek isterdim.”

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 16:20
  1. Tokat
  2. Sivas
  3. Yusuf Ziya Cömert
  4. Hayrettin Karaman
  5. Akif Beki
  6. Taha Akyol
  7. Yıldıray Oğur
  8. Karar

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