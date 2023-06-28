  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İçişleri Bakanı onları ziyaret etti! Diyarbakır annelerine ne söyledi?

Bahçeli'den son dakika açıklamalar

Siyasiler deprem bölgesinde! Hep beraber çok daha ileriye gideceğiz

Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Fenerbahçe’nin eski yıldızı imzaya gelecek…

Kurban bayramının ilk namazı Iğdır’da kılındı

Yerli ve milli imkanlarla yapıldı! İlk Eski korgeneral 'Bununla İHA'lara gerek kalmayacak' demişti! Türkiye resmen üretti, komşu ülkeler paniktegeldi

Fransa'da sağlık skandalı! Hastalar otoparkta tedavi görüyor...

28 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Türkiye ve ABD arasında kritik görüşmeTürkiye ve ABD arasında kritik görüşme

Teröriste 'filozof' yakıştırması yapan Merdan Yanardağ'ın ifadesi ortaya çıktı
Medya Davutoğlu’nun gazetesinde şok yazı! Ahmet Bey resmen çıldıracak
Medya

Davutoğlu’nun gazetesinde şok yazı! Ahmet Bey resmen çıldıracak

Yeniakit Publisher
2023-06-28 12:56:00 -
Davutoğlu’nun gazetesinde şok yazı! Ahmet Bey resmen çıldıracak

Ahmet Davutoğlu’na yakın Karar gazetesinde Davutoğlu’nu çıldırtacak bir yazı yayınlandı. Karar yazarı Elif Çakır, seçimlerden sonra hedef potasına sadece CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun girdiğini belirterek, "CHP’nin içinde olduğu kadar Gelecek ve DEVA Partisi için de bu yenilginin faturası, sorumluluğu tartışılmalı. Peki, Gelecek ve DEVA Partisi yollarına hiçbir şey olmamış gibi devam edecekler mi? Seçim yenilgisinde kendilerini sorumlu hissetmiyorlar mı? Faturada paylarına hiçbir şey düşmedi mi?" diye yazdı.

Ahmet Davutoğlu’na yakın Karar gazetesinde Davutoğlu’nu çıldırtacak bir yazı yayınlandı. 

Karar yazarı Elif Çakır, seçimlerden sonra hedef potasına sadece CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun girdiğini belirterek, "CHP’nin içinde olduğu kadar Gelecek ve DEVA Partisi için de bu yenilginin faturası, sorumluluğu tartışılmalı.

Peki, Gelecek ve DEVA Partisi yollarına hiçbir şey olmamış gibi devam edecekler mi? Bu iki parti kendi içinde değişim ve dönüşümü sağlayacak adımlar atmayacaklar mı? Seçim yenilgisinde kendilerini sorumlu hissetmiyorlar mı? Faturada paylarına hiçbir şey düşmedi mi?" diye yazdı.

Tabanları aynı olan ve aynı seçmen kitlesinden oy alacak Gelecek ve DEVA Partisi'nin iki ayrı parti olarak çıkmasını eleştiren Çakır, "Gelecek ve DEVA Partisi seçimlere ittifak yaparak girmeleri daha isabetli bir strateji olmaz mıydı? Seçime ittifak halinde girmemelerinin maliyeti ortada, iki ayrı parti olarak yola çıkmalarının sonucu da… Peki hâlâ şimdi bile iki partinin bir araya gelememesi aynı yanlışta ısrar değil mi? Gerçekten de yollarına hiçbir şey olmamış gibi devam mı edecekler? Merak ediyorum" diye ifade etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23