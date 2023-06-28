Davutoğlu’nun gazetesinde şok yazı! Ahmet Bey resmen çıldıracak

Ahmet Davutoğlu’na yakın Karar gazetesinde Davutoğlu’nu çıldırtacak bir yazı yayınlandı.

Karar yazarı Elif Çakır, seçimlerden sonra hedef potasına sadece CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun girdiğini belirterek, "CHP’nin içinde olduğu kadar Gelecek ve DEVA Partisi için de bu yenilginin faturası, sorumluluğu tartışılmalı.

Peki, Gelecek ve DEVA Partisi yollarına hiçbir şey olmamış gibi devam edecekler mi? Bu iki parti kendi içinde değişim ve dönüşümü sağlayacak adımlar atmayacaklar mı? Seçim yenilgisinde kendilerini sorumlu hissetmiyorlar mı? Faturada paylarına hiçbir şey düşmedi mi?" diye yazdı.

Tabanları aynı olan ve aynı seçmen kitlesinden oy alacak Gelecek ve DEVA Partisi'nin iki ayrı parti olarak çıkmasını eleştiren Çakır, "Gelecek ve DEVA Partisi seçimlere ittifak yaparak girmeleri daha isabetli bir strateji olmaz mıydı? Seçime ittifak halinde girmemelerinin maliyeti ortada, iki ayrı parti olarak yola çıkmalarının sonucu da… Peki hâlâ şimdi bile iki partinin bir araya gelememesi aynı yanlışta ısrar değil mi? Gerçekten de yollarına hiçbir şey olmamış gibi devam mı edecekler? Merak ediyorum" diye ifade etti.

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