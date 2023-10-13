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Medya Davutoğlu’nun gazetesi Karar Cumhuriyet'ten daha Kemalist çıktı
Medya

Davutoğlu’nun gazetesi Karar Cumhuriyet'ten daha Kemalist çıktı

Yeniakit Publisher
2023-10-13 19:34:00 -
Davutoğlu’nun gazetesi Karar Cumhuriyet'ten daha Kemalist çıktı

Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yapan 17 yaşındaki imam hatip lisesi öğrencisi A.E.S çıkarıldığı mahkemede 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılıp, hükmün gereğince geriye bırakılmasına karar verilerek tahliye edildi. Karar gazetesinin haber iveriş şekli ise büyük dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan 17 yaşındaki A.E.S'nin tahliye edilmesini duyuran Karar gazetesinin heberi veriş şekli Cumhuriyet gazetesini gölgede bıraktı.

Karar haberi böyle duyurdu:

Atatürk'e saygısızlık yapan genç tahliye oldu! İfadesiyle büyük tepki toplamıştı: "Umarım akıllanır!"

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla yaptığı uygunsuz hareketlerde bulunan liseli gencin akıbeti merak konusu oldu. Bir zamanlar ülke gündeminde yer alan genç, verdiği ifade ile milyonların tepkisini kazanmıştı. Yaptığı saygısızlığın ardından tahliyesine karar verildi. İşte tüm detaylar...

Sosyal medyada viral olan görüntülere halen tepkiler gelmeye devam ediyor. Atatürk'ün resmini ele geçiren imam hatip lisesi öğrencisi, uygunsuz yerlerine sürttüğü fotoğraf üzerine polis ekipleri tarafından tutuklanmıştı. Emniyette verdiği ifade ise milyonların tepkisini topladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketler

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygısızlık yapan gencin akıbeti belli oldu. İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşanan olayda, bir liselinin videosu ülke gündeminde 9.0'lık bir deprem meydana getirdi.

Videoda yer alan görüntüler vatandaşın tepkisini çekerken, genç elinde tuttuğu Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulundu. Atatürk'ün fotoğrafını cinsel bölgelerine sürten liseli genç, polis ekipleri tarafından tutuklanmıştı. Henüz 17 yaşında olan liseli gencin tutuklanmasının ardından verdiği

Emniyette verdiği ifade

Lise öğrencisi A.E.S'nin ifadesi gündeme bomba gibi düştü. İfadesinde, elinde tuttuğu fotoğrafın Atatürk'e ait olmadığını söyleyen genç, pişman olduğunu söyledi. Açıkça yazılan ifadesi ise şu şekilde;

"Bahse konu videoda görüleceği üzere biz tamamen oyun oynuyorduk. Oyun içeriğini anlatacak olursak kağıtlar ve fotoğraflar görünmeyecek şekilde dizilir. Her birimiz sırayla bir fotoğrafı seçeriz. Muhtelif hareketler yaparız. Ben hareketi yaptığım sırada fotoğrafın Mustafa Kemal Atatürk olduğunu bilmiyordum. Pişmanım.

Bu şekilde başkaca fotoğraflarda video alınan birçok arkadaşımın görüntüleri vardır. Bu da bana denk geldi. Tekrar pişmanım. Yaptığımın ne kadar ayıp olduğunun farkındayım."

Liseli genç tahliye edildi

İfadesinin ardından akıbeti merak edilen genç için gelişmeler paylaşıldı. Zam Haber tarafından yapılan paylaşıma göre, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yapan 17 yaşındaki imam hatip lisesi öğrencisi A.E.S çıkarıldığı mahkemede 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılıp, hükmün gereğince geriye bırakılmasına karar verilerek tahliye edildi.

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