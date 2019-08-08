Davutoğlu’nun finansörü kim?

SEZAİ ERHAN/YENİAKİT - Ali Babacan’ın yeni parti kurmak için AK Parti’den istifa etmesiyle ne yapacağı merak konusu olan eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile ilgili tartışmalar sürüyor. Son günlerde Davutoğlu’nun AK Parti içerisinde kalarak bir değişim mücadelesi vereceği iddiaları öne sürülürken, buna karşılık yeni parti kurma düşüncesinde bir değişiklik olmadığı da belirtilenler arasında. Ahmet Davutoğlu ve ekibinin nasıl hareket edeceği tartışılmaya devam ederken, Sakarya’da Dostlar Platformu adı altında bir organizasyon yapıldığı ortaya çıktı. Platformun kentte iş dünyası ile siyasetçileri hazırladıkları davetiye ile 23 Ağustos’ta yapacakları Ahmet Davutoğlu’nun programına davet ettikleri öğrenildi. Davutoğlu’nun Sakarya’daki programını kimlerin organize ettiği ve finansörünün kim olduğu ise sır gibi saklanıyor.