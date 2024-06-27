Davutoğlu’nun adamlarından Şeriat sataşması!

Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'na destek veren Karar gazetesi yazarlarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte o yazı:

“Şeriat nedir”, “İslam aslında şeriat demek midir?”

Youtube kanalında prim yapmak için, bir uyanık, bu konu üzerinden tartışma açmış.. Günlerdir kamuoyunu meşgul ettiğine göre, hedefine de ulaşmış..

Savcılık, bu tartışma sırasında Hz. Peygamber için sarfedilen iftira içerikli ifadelerle ilgili soruşturma başlattı.

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Dindarlarla helalleşme politikası geliştirdiğini iddia eden CHP’lilerde maskeler indi..

Soruşturma açılmasının “Düşünce özgürlüğüne aykırı” olduğunu dile getirerek başladılar..

Hakaretleri meşrulaştırmaya yönelik söylemleri tekrarlayarak, işi zıvanadan çıkartmaya doğru gidiyorlar..

Tek soru yönelteceğim..

Hz. Peygamber için atılan o iftiralar, kıyaslamak bile yanlış, biliyorum ama.. Bunların ahlaksızlıklarını ifşa için söylüyorum: “O iftiraların benzeri, M. Kemal’e isnat edildiğinde de, düşünce özgürlüğü diyecek misiniz?”

Öyle ya..

Bir isnat, bu kişiye yapıldığında suç, diğer kişiye yapıldığında suç değil, nasıl denilebilir?

Suç ise, herkes için suçtur.. Suç değilse, herkes için suç değildir..

Bu kemalistlerde, bu laikçilerde akla dayalı bir tartışma olmaz, onun için geçelim..

Ama laikçilerdeki akılsızlık, muhafazakar geçinen, AK Parti eskilerine de sirayet etti..

Bakıyorsunuz, “ilahiyat mezunuyum” diyen birileri çıkıyor, Mustafa Kemal için onda birini söyleseler, profesör olduklarına bakılmadan, anında derdest edileceklerini bildikleri halde, Hz. Peygambere atılan iftiraları adeta savunurcasına, “Şeriat başka, İslam başka” diye söze girip, ahkam kesiyorlar..

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