  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Norveç, binlerce ton tahıl stoklayacak! Savaş hazırlığı!

Starbucks ve Burger King protestosundan kaos çıkramak istediler! HÜDA PAR'dan açıklama yapıldı

Türkiye ile Yunanistan ilişkileri! Yunanistan'dan 'Türkiye' açıklaması! Şok açıklamasıyla şaşırttı!

Nasa'ya Uzay İstasyonu'na uzay aracı: Bunu yapan Türk kadın, şirketin bile sahibi! Bu işe girdi!

Cihat Yaycı'dan dehşete düşüren uyarı: Ateş topu Türkiye'ye doğru geliyor, acilen bunu yapalım acilen

İtalyanlar Türkiye'ye ait istasyondan NAVTEX mesajı yayımlattı! ABD, Fransa, Yunanistan, Rumlar şoka girdi

Koç Holding'e büyük katkılar sağlayan Can Kıraç hayatını kaybetti! İzmir Rotary Kulübü'nü kurmuştu

Türkiye ile olası savaş için hazırlık yapan Yunanistan bu işe şaştı kaldı: Mısır bile uçak indiriyor

Volkswagen, Golf’te büyük kampanya başlattı! Türkiye'de de indirim yaptı, göz kamaştırdı!

Alçaklar binlerce varil petrolü göz göre göre çalıyor! Varilini 985 liradan satıyorlar
Gündem Davutoğlu’nun adamlarından Şeriat sataşması!
Gündem

Davutoğlu’nun adamlarından Şeriat sataşması!

Yeniakit Publisher
2024-06-27 09:43:00 - 2024-06-27 09:46:13
Davutoğlu’nun adamlarından Şeriat sataşması!

Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, "Davutoğlu’nun adamlarından Şeriat sataşması!" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'na destek veren Karar gazetesi yazarlarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte o yazı:

“Şeriat nedir”, “İslam aslında şeriat demek midir?”

Youtube kanalında prim yapmak için, bir uyanık, bu konu üzerinden tartışma açmış.. Günlerdir kamuoyunu meşgul ettiğine göre, hedefine de ulaşmış..

Savcılık, bu tartışma sırasında Hz. Peygamber için sarfedilen iftira içerikli ifadelerle ilgili soruşturma başlattı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dindarlarla helalleşme politikası geliştirdiğini iddia eden CHP’lilerde maskeler indi..

Soruşturma açılmasının “Düşünce özgürlüğüne aykırı” olduğunu dile getirerek başladılar..

Hakaretleri meşrulaştırmaya yönelik söylemleri tekrarlayarak, işi zıvanadan çıkartmaya doğru gidiyorlar..

Tek soru yönelteceğim..

Hz. Peygamber için atılan o iftiralar, kıyaslamak bile yanlış, biliyorum ama.. Bunların ahlaksızlıklarını ifşa için söylüyorum: “O iftiraların benzeri, M. Kemal’e isnat edildiğinde de, düşünce özgürlüğü diyecek misiniz?”

Öyle ya..

Bir isnat, bu kişiye yapıldığında suç, diğer kişiye yapıldığında suç değil, nasıl denilebilir?

Suç ise, herkes için suçtur.. Suç değilse, herkes için suç değildir..

Bu kemalistlerde, bu laikçilerde akla dayalı bir tartışma olmaz, onun için geçelim..

Ama laikçilerdeki akılsızlık, muhafazakar geçinen, AK Parti eskilerine de sirayet etti..

Bakıyorsunuz, “ilahiyat mezunuyum” diyen birileri çıkıyor, Mustafa Kemal için onda birini söyleseler, profesör olduklarına bakılmadan, anında derdest edileceklerini bildikleri halde, Hz. Peygambere atılan iftiraları adeta savunurcasına, “Şeriat başka, İslam başka” diye söze girip, ahkam kesiyorlar..

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23