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Davutoğlunu Gül için uyardılar! Uzak dur

Muhalefetin ortak adayı olarak ismi ortaya atılan Abdullah Gül; önceki gece sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Gül, İstanbul’da eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 08:03
Davutoğlunu Gül için uyardılar! Uzak dur

Görüşmenin talebinin Gül’den geldiği, Davutoğlu’nun ise görüşmeye gitmeden önce, kendisine yakın bazı milletvekillerinin fikrini aldığı ve bu milletvekillerinin Davutoğlu’na, ‘Gül’le ilgili senaryoların içinde yer almaması’ telkininde bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Gül’ün görüşmede Davutoğlu’nun 24 Haziran seçimleri konusundaki görüşünü aldığı, aday olup olmayacağını sorduğu ve cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda destek talep ettiği ileri sürüldü. Yakın çevresi Davutoğlu’nun 24 Haziran seçimlerinde adaylık başvurusu yapmayacağını dile getirmişti. Kulislerde, görüşmede Davutoğlu’nun Gül’e bu niyetini tekrarladığı belirtiliyor. Davutoğlu’nun Gül’ün adaylığı ile ilgili ‘Net bir tavır’ sergilemediği dile getiriliyor. (Türkiye Gazetesi)

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 08:03
  1. Abdullah Gül
  2. Ahmet Davutoğlu

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