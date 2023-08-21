Davutoğlu’ndan Özdağ’ı kızdıracak sözler! ' Özdağ’ın İçişleri Bakanı olduğu bir ülkede...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki protokol krizinin yankıları sürüyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde Zafer Partisi'ne İçişleri dahil üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı vereceği mutabakata ilişkin son yaptığı açıklamada, "Ümit Özdağ’ın İçişleri Bakanı olduğu bir ülkede bırakın aynı kabinede olmayı o ülkede yaşamakta zorlanırım" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bir masa etrafında toplanan birbirine benzemeyen 8 parti, 14 ve 28 Mayıs'ta aldıkları tarihi yenilgiyle birbirlerine düşmüşlerdi. Her gün yeni bir kaosla karşı karşıya kaldığımız masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yapılan gizli protokolü ifşa olunca ortalık iyice karıştı.

Yapılan gizli protokole göre Kılıçdaroğlu eğer seçimi kazanırsa Zafer Partisi'ne 3 bakanlık ve MİT başkanlığını teslim edecek. Ümit Özdağ da İçişleri Bakanı olacaktı.

Önce 'protokol' yok dedi: Sonra varmış diye aradı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada Kılıçdaroğlu'nun önce kendisine, "Böyle bir protokol yok. Bir bakanlık konuşuldu ama karara bağlanmadı. Bağlanmadığı için size getirmedim. Olsa bile benim kontenjanımdandı” dediğini kendisinin de o akşam “Muhatabımız Kılıçdaroğlu’dur. O da ‘Yok öyle bir protokol dedi” minvaline konuştuğunu aktardı. Bu konuşmanın üzerine Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını belirten Davutoğlu, “Kusura bakmayın. Tekrar baktım, protokol varmış. Bakanlık görüşülmüş” ifadelerini kullandığını söyledi.

'İçişleri Bakanı olduğu bir ülkede yaşamakta zorlanırım'

Ahmet Davutoğlu son yaptığı açıklamada protokole ilişkin dikkat çeken bir yorumda bulundu. Davutoğlu, "Ümit Özdağ’ın İçişleri Bakanı olduğu bir ülkede bırakın aynı kabinede olmayı o ülkede yaşamakta zorlanırım." ifadelerini kullandı.

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