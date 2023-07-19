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Siyaset Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret! Kopardığı milletvekilleri için teşekkür etti
Siyaset

Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret! Kopardığı milletvekilleri için teşekkür etti

Yeniakit Publisher
2023-07-19 19:16:00 - 2023-07-19 20:31:13
Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret! Kopardığı milletvekilleri için teşekkür etti

2023 seçimine 6'lı masayla birlikte giren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nu CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.

Saadet Partisi ile Meclis’te ortak grup kuran Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nun, olmayan oylarıyla kopardığı milletvekilleri için Kılıçdaroğlu’na teşekkür ettiği öğrenildi.

Davutoğlu CHP listelerinden katıldığı 2023 seçiminde 10 milletvekili çıkarmıştı.

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