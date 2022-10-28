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Siyaset Davutoğlu'ndan kargaları bile güldürecek sözler! Hadi oradan be
Siyaset

Davutoğlu'ndan kargaları bile güldürecek sözler! Hadi oradan be

AK Parti'den ayrıldıktan sonra "zihniyet dönüşümü" yaşayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yine kargaları bile güldürecek bir açıklamaya imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 20:50:00 -
Davutoğlu'ndan kargaları bile güldürecek sözler! Hadi oradan be

AK Parti'den ayrıldıktan sonra "zihniyet dönüşümü" yaşayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yine kargaları bile güldürecek bir açıklamaya imza attı. Davutoğlu, "Bakmayın Sayın Erdoğan'ın ve Sayın Bahçeli'nin Altılı Masa'yı alaya alma çabalarına. Onlar siyasetin bu zihniyet dönüşümünden korkuyorlar. İstiyorlar ki otoriter muhafazakarlığı, otoriter milliyetçiliği ve otoriter laikliği temsil eden Erdoğan, Bahçeli ve Perinçek ortak konsorsiyumu ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi geri dönülemeyecek şekilde kurumsallaşsın" herzelerini yumurtladı. 

 

 

 

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