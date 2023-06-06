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Siyaset Davutoğlu’ndan Erdoğan’a destek! Ben de olsaydım…
Siyaset

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a destek! Ben de olsaydım…

Yeniakit Publisher
2023-06-06 13:16:00 -
Davutoğlu’ndan Erdoğan’a destek! Ben de olsaydım…

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kendisi de görevde olsa Hakan Fidan ve Yaşar Güler'i Bakan olarak atayacağını söyleyerek, "Mehmet Şimşek son derece saydığım, kamu emanetini emanet bilen biri" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kendisi de görevde olsa Hakan Fidan ve Yaşar Güler'i Bakan olarak atayacağını söyleyerek, "Mehmet Şimşek son derece saydığım, kamu emanetini emanet bilen biri" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, FOX TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalar ve yeni dönem kabinesindeki isimlere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'na, Yaşar Güler'in ise Milli Savunma Bakanlığı görevine getirilmesini memnuniyetle karşıladığını söyleyen Davutoğlu, "Başbakan olsaydım; ben de Hakan Fidan'ı da Yaşar Güler'i de bizzat Bakan yapardım. Yaşar Güler Paşa'nın ve Hakan Fidan'ın Bakan olmasını memnuniyetle karşıladım" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevi verilen Mehmet Şimşek'le ilgili de konuşan Davutuğlu, "Mehmet Şimşek son derece saydığım, kamu emanetini emanet bilen, en ufak bir yolsuzluğunun olmadığı bir geçmişe sahip" dedi.
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