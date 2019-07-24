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Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, kendisine yönelik yapılan eleştirilerin başında gelen Suriye politikası ile ilgili olarak "Suriye konusunda suçluysam Erdoğan da suçlu" mesajını verdiği belirtildi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:33
Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"

31 Mart Yerel Seçimleri sonrası AK Parti'ye yönelik yayınladığı manifesto ile yeni parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanı olduğu dönemdeki Suriye politikasına yönelik eleştirilere cevap verdi. Davutoğlu yapılan eleştirilere "Suriye konusunda tüm olumsuzluklar benim üzerime yıkılmak isteniyor. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Genelkurmay, MİT hepsi ortak karar verir. Kendinizi dışında tutarsanız, bir kişiye yıkarsanız bu ahlaksızlık olur" şeklinde skandal bir cevap verdi.

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu bugünkü yazısında Davutoğlu’na yakın kaynaklarla yaptığı görüşmeleri aktararak Suriye konusunda "Sayın Davutoğlu dış politika belirlemede kurumlara dikkat çekiyor. Bu sözlerin anlamı bir kişi karar veremez ortak karar verilir şeklindedir. Alınan kararlar yanlış ya da doğru ise sorumluluk herkesindir" dediği ifade ediliyor.

Uğuroğlu, Davutoğlu’nun ifadesinde geçen söz konusu kurumları şöyle yazıyor:

“Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,

Başbakan / Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu,

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar,

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan.”

Davutoğlu’nun "Ben suçluysam onlar da suçlu, ben suçsuzsam onlar da suçsuz" mesajını verdiğini ifade eden Uğuroğlu, "İstişare devlet kurumları arasında var tamam da son kararı kim verdi?" sorusuna "Recep Tayyip Erdoğan" cevabını aldığını yazdı.

Uğuroğlu, Davutoğlu’nun yakın çevresinin "Birileri Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nu istemiyor. Yabancı basın Abdullah Gül ve Ali Babacan'a çok yakın ilgi gösteriyor, hatta destekliyor. Sayın Davutoğlu Türkiye'nin çocuğu. Kimlerin kimleri nasıl desteklediği ortada" değerlendirmesini yaptığını aktardı.

Uğuroğlu bu değerlendirmelerin üzerine kurucusu olduğu AK Parti’den istifa eden ve yeni parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu arasında ciddi bir rekabetin başladığını belirtti.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:33
  1. AK Parti
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Skandal suçlama
  5. Suriye politikası
  6. Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu
  7. Yeni parti

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