Davutoğlu’ndan aynı konuşmada bomba itiraf! AK Parti’yi suçlamak isterken...

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, 14. İl Başkanları Toplantısında yaptığı konuşmasında, kendisinin de Başbakanlık görevini sürdürdüğü 2016 yılında Türkiye'deki sığınmacı sayısının 2 milyon olduğunu, 1 milyonunun o yıl içinde Avrupa'ya gönderilmesi konusunda AB ile anlaşmaya varıldığını ancak Başbakanlıktan ayrılmasından sonra iktidarın bu anlaşmayı yok saydığını ileri sürdü.

Önce AK Parti’yi suçladı

Davutoğlu, "O plan içinde en önemli unsur 1 milyon Suriyeli mültecinin Avrupa'ya gönderilmesiydi. 1 milyon mülteci 2016 içinde Avrupa'ya gidecekti. Ama biz başbakanlıktan ayrıldıktan sonra iktidar, vize muafiyetinin bize getireceği siyasi prestiji yıkabilmek için vize muafiyetini de 1 milyon mültecinin Avrupa'ya geçişini engelleyecek şekilde o anlaşmayı yok saydı, o anlaşmanın üzerine gitmedi" dedi.

Konuşmasının bir bölümünde AK Parti’yi Avrupa ile yapılan anlaşmaya uymamakla itham eden Davutoğlu, aynı konuşmasının başka bir bölümünde ise Avrupa’ya neden 1 milyon mülteciyi almadığının hesabının sorulması gerektiğini belirterek anlaşmaya uymayan tarafın AB olduğunu itiraf etti.

Gerçeği gizleyemedi

Davutoğlu “AB ile masaya oturulup, sadece 6 milyar euro üzerinden değil, 1 milyon mülteciyi niye almadınız diye masaya oturmanız lazım. Bugün o rakamlar nerelere çıktı. O gün bu uygulanmış olsaydı Türkiye'de mülteci sorunu kontrol atlına alınmış olacaktı, ama bunların derdi iktidarlarını sürdürmek, sorunu çözmek değil." ifadelerine yer verdi.