Davutoğlu'ndan 'Abdullah Gül' itirafı: Ali Babacan ve Beşir Atalay...

Geçtiğimiz günlerde Halk TV ekranlarında gazeteci Suat Toktaş, Özlem Gürses, İpek Özbey ve İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili önemli ifadeler kullandı.

Babacan'a o dönemde muhalefet partilerinin yürüttüğü ortak adaylık çalışmalarının "Tam göbeğinde" olduğunu söyledi.

2018 yılında yaşanan bu gelişmeler sırasında ise AK Parti'den henüz istifa etmemiş olan Babacan'ın bu ifadeleri şaşkınlık yaratırken, konuyla ilgili bir açıklama da Ahmet Davutoğlu'ndan geldi.

"Babacan ve Atalay, Gül'ün adaylığı için benimle görüştü"

Davutoğlu, gazeteci Çağlar Cilara'nın, YouTube’daki yayınında, Abdullah Gül'ün muhalefet tarafından aday gösterilmesine ilişkin, "Sayın Babacan ve sayın Beşir Atalay bana da gelerek sayın Gül’ün böyle bir düşüncesi olduğunu ve üç partinin ona destek vereceğini söylediler. Ben de kendilerine bunun AK Parti içindeyken yapılmasını doğru bulmadığımı söyledim” dedi.

"Sayın Gül ile konuştum"

Babacan ve Atalay'ın kendisinden Abdullah Gül ile bir görüşme yapmasını istediklerini ve bunu kabul ettiğini belirten Davutoğlu, “Sayın Gül ile bir görüşme yapmamı rica ettiler. Sayın Gül ile konuştum. Sayın Gül de böyle bir teşebbüs olduğunu ama net bir tablo olmadığını iletti. O da ‘Teşebbüs var ama tablo orada kaldı’ şekilde konuştu” ifadelerini kullandı.

O dönem AK Parti'deydi

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, 2018'de yaşanan bu gelişmeler sırasında AK Parti'den henüz istifa etmemişti.

Davutoğlu, AK Parti'den 13 Eylül 2019 tarihinde ayrıldı.