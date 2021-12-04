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Siyaset Davutoğlu'na soğuk duş! Bir istifa depremi daha
Siyaset

Davutoğlu'na soğuk duş! Bir istifa depremi daha

Ahmet Davutoğlu'nun partisindeki istifalar hız kesmiyor. Son gelen habere göre, İzmir'de aralarında Gelecek Partisi Bayraklı İlçe Teşkilatı yöneticilerinin de bulunduğu 8 kişi MHP'ye katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 23:59:00 -
Davutoğlu'na soğuk duş! Bir istifa depremi daha

MHP Bayraklı İlçe binasında gerçekleştirilen törende partiye katılanlara rozetleri partinin İzmir İl Başkanı Veysel Şahin tarafından takıldı.

Şahin, yaptığı konuşmada, partilerine katılımlarının sürdüğünü, yarın da Karabağlar ilçesinde partilerine geçişleri kabul edeceklerini söyledi.

"Bu katılımlar devam edecek"

Muhalefet partilerinin Türkiye'yi kaosa sürüklemeye çalıştığını kaydeden Şahin, "Bu katılımlar devam edecek. İnşallah hayırlısı olur. 2023'e kadar bu hızla devam edeceğiz." dedi. 

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