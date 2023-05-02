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Siyaset Davutoğlu yüksekten uçtu! Konya'yı unutmuş
Siyaset

Davutoğlu yüksekten uçtu! Konya'yı unutmuş

Yeniakit Publisher
2023-05-02 04:23:00 -
Davutoğlu yüksekten uçtu! Konya'yı unutmuş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bakü'de, Nahçıvan'da ve Erbil'de, Konya'daki gibi karşılanacağını ifade etti. Davutoğlu, Konya'daki mitingde bir sokağı bile dolduramamıştı.

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesi siyasi parti lierleri ve temsilcilerinin hem alanlar da hem de ekranlarda maratonu devam ediyor.

Millet İttifakı'na mensup Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cem TV'de siyaset gündemine dair açıklamalarda bulundu.

"Bakü sokaklarında Konya gibi karşılanırım"

Davutoğlu, yurt dışındaki Türk coğrafyasında, kendisine Konya'da olduğu gibi muhabbet beslendiğini söyleyen Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bugün Bakü sokağına ineyim Konya gibi karşılanırım. Nahçıvan’a gideyim Taşkent gibi karşılanırım. Erbil’e gideyim orada da Konya gibi karşılanırım. Bakü’de sahile ineyim Konya gibi.

Konya'da aradığı ilgiyi bulamamıştı

Halbuki Davutoğlu, memleketi Konya'ya gittiğinde beklediği kalabalığı bulamamıştı..
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