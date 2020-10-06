Davutoğlu yine boş konuştu! Hükümete 'yüz yüze eğitim' eleştirisi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, koronavirüsten dolayı ara verilen yüz yüze eğitimin tekrar açılma kararıyla ilgili hükümete dair eleştirilerde bulundu. Yüz yüze eğitim kararı almakta geç kalındığını söyleyen Davutoğlu, "Tam 7 ay geçti. 7 aydır boş laf etmekten başka bir şey yapmadınız ve eğitimi muallakta bıraktınız. Milli Eğitim Bakanı okulların açılmadığı, öğrencilerin okullarda olmadığı dönemlerde bile milli eğitimi bir sonraki döneme hazırlamayı beceremedi" dedi.

Davutoğlu'ndan eğitim eleştirisi

Partisinin Çanakkale İl Kongresi'nde konuşan Davutoğlu, pandemi nedeniyle eğitimde yapılan yeni düzenlemelere ilişkin, "Bırakın internet ve bilgisayar sorununu çözmeyi, okulların nasıl ve ne zaman açılacağına dair vaktinde bir plan bile yapamadınız, bugünlere kadar beklediniz. Öğrencileri de velileri de muallakta bıraktınız. Bu nasıl bir yönetim krizidir, bu nasıl bir ciddiyetsizliktir" şeklinde eleştirilerde bulundu.

Tüm dünyada koronavirüsten dolayı eğitime ara verildiği gibi Türkiye'de de ara verilmişti. Ancak başarılı bir şekilde yönetilen sürecin ardından Türkiye'de tekrar yüz yüze eğitimin başlayacağı dün açıklanmıştı.

Ahmet Davutoğlu şunları söyledi:

Nihayet dün milyonlarca öğrencimizin eğitimi ile ilgili eksikte olsa bazı kararlar alabildiler, Cumhurbaşkanı açıkladı. 25 milyondan fazla öğrenci, haftalardır ne olacağı belli olmaksızın tek bir kişinin kararını beklemek zorunda kaldık. Nereye gitti bu yaz ayları. Bu alınan kararlar esasında doğrudur. Ancak pandemi şartları son birkaç haftadır değişmediğine, hatta daha da olumsuz seyrettiğine göre yüz yüze eğitim kararları için niye bu kadar geciktiniz.

Yaz boyu alternatif senaryolara göre hazırlıklar niye tamamlanmadı. Tam 7 ay geçti. 7 aydır boş laf etmekten başka bir şey yapmadınız ve eğitimi muallakta bıraktınız. Milli Eğitim Bakanı okulların açılmadığı, öğrencilerin okullarda olmadığı dönemlerde bile milli eğitimi bir sonraki döneme hazırlamayı beceremedi.

Eleştirilerini sürdüren Davutoğlu, "Bırakın internet ve bilgisayar sorununu çözmeyi, okulların nasıl ve ne zaman açılacağına dair vaktinde bir plan bile yapamadınız, bugünlere kadar beklediniz. Öğrencileri de velileri de muallakta bıraktınız. Bu nasıl bir yönetim krizidir, bu nasıl bir ciddiyetsizliktir." ifadelerini kullandı.

'Mert muhalif' Davutoğlu takipçisi olacak

Dün katıldığı televizyon programında kendilerinden mert bir muhalifin olmadığını dile getiren Davutoğlu, "Yüz yüze eğitim yapılan yerlerde sağlık şartlarının sağlanması, hijyenin sosyal mesafenin korunması ve uzaktan eğitime tabi öğrencilere gerekli internet ve tablet desteğinin sağlanmasının takipçisi olacağız." şeklinde konuştu.