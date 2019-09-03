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Davutoğlu ve ekibine İhraç kararının perde arkası!

AK Parti Merkez Yönetim Kurulu, Ahmet Davutoğlu'yla birlikte üç ismin ihracını istedi. Abdulkadir Selvi kararın perde arkasını yazdı.

03 Eylül 2019 Salı 11:30
Davutoğlu ve ekibine İhraç kararının perde arkası!

Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve ekibi için aldığı ‘ihraç’ kararını yorumladı. Selvi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni partilere ‘erken doğum yaptırma’ hamlesini tercih ettiğini söyledi.

Selvi yazısında, “Yeni partilerin kurulma sürecinde Erdoğan aynı zamanda 'Davutoğlu’na söylüyorum Abdullah Gül sen anla' dedi. Evet Abdullah Gül, AK Parti üyesi değil ama Erdoğan’ın, yeni parti konusunda gözünü ne denli kararttığını gösterdi. Bu daha başlangıç. Erdoğan’ın neler yapabileceğini ilerleyen süreçte göreceğiz” ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın hedefini daha da netleştirmesi bekleniyor

Selvi ayrıca, Erdoğan'ın 'Abdullah Gül-Ali Babacan oluşumunu da pas geçmediğini' belirterek "Erdoğan önümüzdeki günlerde Kayseri’ye gidiyor. Orada mesajlarının dozunu artırması ve hedefini daha da netleştirmesi bekleniyor" açıklamasında bulundu. İşte Selvi'nin yazının o bölümü:

Bu AK Parti tarihinde bir ilk!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sinyali Konya’dan vermişti. Ankara’ya döndüğünde yaptığı ilk iş Davutoğlu hakkında ihraç sürecini başlatmak oldu. Bu AK Parti tarihinde bir ilk. AK Parti’de ihraç oldu ama ilk kez bir dönem Genel Başkanlığını ve Başbakanlığını yapan birini ihraç ediyor. Bu karar Erdoğan’ın kurulacak yeni partilerle mücadele konusunda ne kadar kararlı olduğunu ortaya koydu.

Bu karar sadece Davutoğlu için alınmış değil

Bu karar sadece Davutoğlu için alınmış değil. Onunla birlikte hareket edenlerin, AK Parti’den ayıklanması kararı alındı. Yeni partilerin kurulma sürecinde Erdoğan aynı zamanda Davutoğlu’na söylüyorum Abdullah Gül sen anla dedi.

Erdoğan’ın neler yapabileceğini ilerleyen süreçte göreceğiz

Evet Abdullah Gül, AK Parti üyesi değil ama Erdoğan’ın, yeni parti konusunda gözünü ne denli kararttığını gösterdi. Bu daha başlangıç. Erdoğan’ın neler yapabileceğini ilerleyen süreçte göreceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Abdullah Gül’ün evinin önüne helikopter inmişti.

Bir süredir yakın çevresindeki hukukçularla ihracı tartışıyormuş

Bir süredir yakın çevresindeki hukukçularla ihraç edilmesi mi iyi olur yoksa edilmemesi mi iyi olur konusunu tartıyormuş. İhraç edersek mağdur durumuna düşürür, kahramanlaştırır mıyız? Madem AK Parti’den memnun değilsin o zaman bu çatı altında durma, git partini kur diye bir tercihe zorlamak mı daha doğru olur diye bir arayış içindeymiş.

Davutoğlu’nun kuracağı partiye erken doğum yaptırma hamlesi

Ancak Davutoğlu’nun açıklamalarını sürdürmesi nedeniyle ihraç sürecini başlatmış. Bu bir anlamda da Davutoğlu’nun kuracağı partiye erken doğum yaptırma hamlesi olarak değerlendiriliyor. İhraç kararının alındığı MYK toplantısına baktım. Sadece zamanlama üzerinde durulmuş, Davutoğlu’nu savunan olmamış. Karar oybirliğiyle alınmış.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:30
  1. Konya
  2. Kayseri
  3. Ankara
  4. Abdulkadir Selvi
  5. AK Parti
  6. Ahmet Davutoğlu
  7. Recep Tayyip Erdoğan
  8. yeni parti
  9. ihraç

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