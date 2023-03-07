Davutoğlu ve Babacan ile ilgili şok iddia! Vay anam vay! Bu, gerçekten doğru mu?

Mehmet Tezkan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildiği liderler açıklamasında Ali Babacan'ın yüzünün neden asık olduğunu masaya yatırdı.

halktv.com.tr'deki köşesinde, "Babacan’ın DEVA’sı, Davutoğlu’nun Gelecek Partisi ile aynı kefeye konulmak istemiyor. Araları limoninin de ötesinde. İkisi de aynı tabana oynuyor. Ama maçın sonunda ikisi de eşit muamele görecek" ifadelerini kullanan Tezkan, özetle şunları kaydetti:

"(...) Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçilirse beş parti genel başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olması ayrıca her partiye bir bakanlık verilmesi kalan bakanlıkların oy oranına göre dağıtılması Davutoğlu’nun formülüydü.

Akşener şiddetle karşıydı. Karşı çıkmakta da haklıydı.

Yüzde bir oy alan partiyle yüzde yirmi oy, yüzde otuz oy alan partinin iktidarda aynı seviyede temsil edilmesi akla mantığa aykırı…

Siyasetin doğasında yeri yok…

Ocak ayında bu dillendirince İYİ Parti itiraz etti. CHP ‘Masa’da arıza çıkmasın diye mesele yapmadı.

Perşembe günü Akşener’in çıkardığı anlamsız kriz nedeniyle bu formüle mecburen geri dönüldü.

Akşener itiraz edemedi.

Liderler açıklamasını izlemişinizdir. İki kişinin yüzü asıktı. Birinin simsiyahtı ötekinin siyaha çalandı.

Yüzü simsiyah olan Akşener’di…

Yüzü siyaha çalan Babacan’dı…

Neden mi?

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İzah edeyim. Akşener yüzde bir oyu olduğu bile meçhul olan, miting yaptığına tanık olmadığımız DP Genel Başkanı Uysal ile eşit şartlarda olacak.

Seçimi kazanırlarsa; yüzde 0,5’lik hadi 1’lik diyelim DP ile gece gündüz çalışarak büyüttüğü partisi iktidarı eşit şartlarda bölüşecekler.

Saadet Partisi’nin durumu DP ile aynı… Gelecek Partisi’nin de…

Davutoğlu’nun miting yaptığını gördünüz mü? Kitleleri heyecana getirdiğini, peşinden sürüklediğine tanık oldunuz mu?

Ben görmedim. Ama o da Akşener ile aynı şartlarda olacaklar!

CHP için de durum farklı değil. Millet İttifakı’nın iki büyük partisi. CHP ve İYİ Parti kendilerini küçük partilerinin seviyesine indirdi. Lokomotif olmaktan vazgeçtiler.

CHP’nin İYİ Parti’den farkı liderinin cumhurbaşkanı olma ihtimali... Liderinin Cumhurbaşkanı adayı olması…

Bu sebeple Akşener kaybetti, Davutoğlu kazandı dedim.

Davutoğlu cumhurbaşkanı yardımcılığını kaptı. Bir de bakanlık aldı. Bundan iyisi Şam’da kayısı derler!

Gelelim Babacan’a. Onun yüzü neden siyahımsı olduğunun yanıtına…

Babacan’ın DEVA’sı daha örgütlü daha iddialı. Davutoğlu’nun Gelecek Partisi ile aynı kefeye konulmak istemiyor. Araları limoninin de ötesinde. İkisi de aynı tabana oynuyor. Ama maçın sonunda ikisi de eşit muamele görecek…

Tekrar Akşener’e dönersek. Dün akşam açıklanan 12 maddelik mutabakat metni Akşener’e büyük haksızlık. Ama kendi düşen ağlamaz diye bir söz vardır. Çukuru kendi kazdı, içine atladı, resmen intihar etti. Şimdi hayata dönsün diye kendine ve partisine serum bağlanmış halde dolaşıyor.

Kendi etti kendi buldu. (...)"



