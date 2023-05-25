Davutoğlu Ümit Özdağ'a karşı HDP'li dostlarının yan saf tuttu! 'Kayyıma karşıyım' deyip merhum Kadir Topbaş'ı gündeme getirdi

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile anlaşmasını değerlendirdi.

"Gelecek Partisi olarak kayyım konusunda tavrımız net ve açıktır. Demokrat bir insanın seçilme makamı olan yerlere atanma kabul etmesi mümkün değil." diyerek kayyım konusunda terör sevici HDP'li dostlarıyla saf tutan Davutoğlu, "Kayyım atanması o belediye başkanlarını cezalandırmak değil, onlara oy veren halkı cezalandırmak. Ben bunu kabul etmem." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu zaten büyük çoğunluğu terör destekçilerinden oluşan kayyım atanmış belediyeler için, "Bir suç mu işledi, hukuki süreç tamamlanır, o suçun cezasını çekecek olan çeker. Boşaldığı makam için belediye meclisinde seçim yapılır. Yine seçilmişlerin içinden seçilir." önerisini sunarken, akıl dışı bir örnekle vefat sebebi ile koltuğu boşalan Kadir Topbaş'ı gündeme getirdi.

"Aynen Kadir Topbaş vefat ettiğinde İstanbul’da olduğu gibi. İstanbul’da bir kriter uyguluyorsunuz, Diyarbakır’da başka bir kriter uyguluyorsanız, Diyarbakır halkının iradesini saygı göstermiyorsunuz. Ben bunu kabul etmem. O zaman işte terörle mücadelenin en önemli unsuru eksik kalır. Terörle mücadelede yapmanız gereken şey, toplumun aidiyet bilincini yüksek tutmak. Herkes bu topluma ‘aitim’ diyecek. Verdiği oyun saygı görmediğini gören birisi o topluma aidiyet hisseder mi? Bunları Sayın Özdağ ile de konuşuruz. Dediğim gibi insanların fikirlerinin siyasi süreç içinde esnemesi, karşılıklı müzakerelere varması güzel bir şey."

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