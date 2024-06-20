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Gündem Ahmet Davutoğlu sözünün arkasında durmadı
Gündem

Ahmet Davutoğlu sözünün arkasında durmadı

Yeniakit Publisher
2024-06-20 20:09:00 - 2024-06-20 20:25:38
Ahmet Davutoğlu sözünün arkasında durmadı

Zafer Partisi Basından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tunçer, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a yönelik "Mossad ajanı" ithamları nedeniyle açılan davada ifadelerini inkar ettiğini ve "Ümit Özdağ'ı kastetmedim" dediğini açıkladı.

Muhaliflerin gazına gelerek AK Parti'yi bölmek için Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, sözünün arkasında durmadı.

Bu durumu aktaran ise Zafer Partisi (ZP) Basından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Sevdagül Tunçer oldu.

Tunçer yaptığı açıklamada Ahmet Davutoğlu, Ümit Özdağ'a yönelik "Mossad ajanı" ithamları nedeniyle açılan davada ifadelerini inkar ettiğini ve "Ümit Özdağ'ı kastetmedim" dediğini ifade etti.

Av. Sevdagül Tunçer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Davutoğlu, Genel Başkanımıza Mossad ajanı ithamlarında bulunmuş, biz de kendisine dava açmıştık. Delili varsa ispatlasın, hatta bunu ispatlar bir bilgi belge var mı kamu kurumlarına sorulsun dedik. Netice olarak dosyaya hiçbir belge girmedi, Davutoğlu da mahkemede ifadelerini inkar etti, Ümit Özdağ'ı kastetmedim dedi. Böylelikle talebimiz reddedildi. Bırakın ispatlamayı 3 kuruş tazminat ödememek için söylediklerinizin arkasında bile duramayacaksanız, rica ederim iftiralarınızla ülke gündemini de, yargıyı da, bizi de meşgul etmeyin. Yapacak çok işimiz var, gölge etmeyin başka ihsan istemez"
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Ümit Özdağ ise "Eski başbakan ve dışişleri bakanı bir bildiği var herhalde diyerek kendisini mahkemeye verdim" dedi ve "Davutoğlu’nun avukatı 'Davutoğlu Ümit Özdağ’ı kastetmedi' dedi. Ve dava düştü. Şimdi Davutoğlu’nun avukatı benden dava reddedildiği için 21 bin TL ücret istiyor. Sayın Davutoğlu, arkasında duramadığınız açıklamanın bedelini niye ben ödeyeyim? Avukatınıza bu parayı siz ödeyin" ifadeleriyle Davutoğlu'na seslendi.

 "Avukatınıza bu parayı siz ödeyin"

Özdağ şu ifadeleri kullandı:

"Ahmet Davutoğlu bana 'MOSSAD’dan eğitim alan' diye hakaret etmişti. Eski başbakan ve dışişleri bakanı bir bildiği var herhalde diyerek kendisini mahkemeye verdim. Ve avukatım Sevdagül Tunçer bütün devlet kurumlarından ellerindeki belge ve bilgilerin mahkeme kanalı ile istenmesini talep etti. Davutoğlu’nun avukatı 'Davutoğlu Ümit Özdağ’ı kastetmedi' dedi. Ve dava düştü. Şimdi Davutoğlu’nun avukatı benden dava reddedildiği için 21 bin TL ücret istiyor. Sayın Davutoğlu, arkasında duramadığınız açıklamanın bedelini niye ben ödeyeyim? Avukatınıza bu parayı siz ödeyin."

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