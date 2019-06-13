Davutoğlu: Siyasi mesajlar vermeyi doğru bulamadım

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Konya’nın yerel televizyon kanallarından Kanal 42’ye konuk oldu. Gündemi değerlendiren Davutoğlu, Ramazan ayının son günlerinde Yenikapı Milli İrade Meydanı'nda kılınan enderun usülü toplu teravih namazına da değindi.

Eleştirdi

Dini atmosferin içinde siyasi mesajlar vermeyi her zaman yanlış bulduğunu dile getiren Davutoğlu, Yenikapı'da kılınan teravih namazının, Ramazan ayının iklimine aykırı olduğunu söyledi.

Davutoğlu şunları söyledi:

“Ben prensip olarak görevlerim esnasında, dini atmosferin içinde siyasi mesajlar vermeyi doğru bulamadım. Bazen kaçamadığımız haller dışında cami içinde mümkün olduğu kadar izin vermemek lazım. Orası ayrı bir mekan. Orada ola ki farklı siyasi görüşlerden olanlar olur, sizinle aynı düşünmeyenler olur, sizi sevmeyenler olur. Oraya gelenler Allah sevgisiyle geliyor. Bunlara özen göstermek gerektiği kanaatindeyim. Tabii teravihin, açık bir alanda geniş katılımla kılınması güzel ama bunun siyasi bir anlam taşıması Ramazan'ın bu iklimine aykırı olur. Bizim bu birleştirici iklimi korumamız hepimiz için önemli.”

Enderun usülü teravih

Davutoğlu'nun yanlış bulduğu teravih namazını, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da en önde saf tuttuğu namaz için Yenikapı'ya 300 bin Müslüman gitmişti.