Davutoğlu medyası kör, sağır, dilsiz kesildi! Karar Babacan'ın ihanetini sümen altı etti

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Millet İttifakı’na koltuk değneği olma çabası içindeki Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP’nin yalanlarını pompaladığı kanalı Halk TV’de katıldığın bir programda siyaset gündemini sarsan bir itirafta bulundu.

‘İhanet’ itirafı

Babacan, 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti üyesi olmasına rağmen, muhalefetin aday yapmaya çalıştığı eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmelerin göbeğinde yer aldığını söyledi. Babacan ile ilgili o döneme ait bir belge ortaya çıktı. Babacan, Abdullah Gül görüşmelerinin göbeğinde yer alırken, Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı için ise ikinci sırada imza veren isim olarak görülüyor.

Davutoğlu medyası kör, sağır ve dilsiz kesildi

Babacan’ın siyasi ahlaktan uzak tavrı siyaset gündeminin birinci sırasına otururken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na yakınlığı ile bilinen Karar gazetesi ise 3 maymunu oynadı.

Babacan’ın Halk TV’deki programı ile ilgili haberde iktidarı eleştirdiği ‘kirli siyaset’ sözlerine yer veren Karar, AK Parti içerisindeyken hainlik yapıp, Erdoğan aleyhine çalıştığı yönündeki itirafını ise görmezden geldi. "Bu kirlenmiş yapıdan ülkemize hayır gelmez" başlığını atan Karar’ın bu ikiyüzlü tavrı asıl gayenin gazetecilik değil siyasi borazanlık yapmak olduğunu gözler önüne serdi.