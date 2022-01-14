Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Akşener'den bakın neler istemiş

Abdulkadir Selvi, 2023 seçimlerine uzun bir süre olmasına rağmen, muhalefet cephesinde pazarlıkların şimdiden başladığını belirtti. Hürriyet gazetesindeki köşesinde, son dönemlerde bir trafiğin dikkatini çektiğini ifade edip "Meral Akşener, Davutoğlu’nu evinde ziyaret etti. Bu pek alışık olunan bir durum değildi. Sonra Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ile yemekte bir araya geldi. Sonra Davutoğlu, Akşener’i ziyaret etti" diyen Selvi, "Kılıçdaroğlu ve Akşener’in, Davutoğlu’na yeterince ilgi göstermediği, bunun da Gelecek Partisi’nde rahatsızlığa neden olduğu söyleniyordu. Ama bu görüşmelerin bir gönül alma ziyareti olmadığı ortaya çıktı. Davutoğlu’nun bazı talepleri olduğu kulislere yansıdı" dedi ve o talepleri bakın nasıl sıraladı...

"(...) 2023 seçimlerine uzun bir süre var ama muhalefet cephesinde pazarlıklar şimdiden başladı.

Seçim sürecine girildiğinde, cumhurbaşkanı adaylığı ve paylaşım konusunda kıran kırana bir mücadele yaşanacağı gözüküyor. Kılıçdaroğlu bunu gördüğü için liderler kabinesi modelini yayıyor. Böylece muhalefet liderlerine cumhurbaşkanı yardımcılığı ile sus payı veriyor. Ama iş orada bitmiyor. Bir de bakanlıkların paylaşımı var.

Muhalefet cephesinde son dönemlerde bir trafik dikkatimi çekti. Meral Akşener, Davutoğlu’nu evinde ziyaret etti. Bu pek alışık olunan bir durum değildi. Sonra Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ile yemekte bir araya geldi. Sonra Davutoğlu, Akşener’i ziyaret etti.

DAVUTOĞLU’NUN TALEPLERİ

Kılıçdaroğlu ve Akşener’in, Davutoğlu’na yeterince ilgi göstermediği, bunun da Gelecek Partisi’nde rahatsızlığa neden olduğu söyleniyordu. Ama bu görüşmelerin bir gönül alma ziyareti olmadığı ortaya çıktı.

Davutoğlu’nun bazı talepleri olduğu kulislere yansıdı:

1) Millet İttifakı’nda yer alacak partiler, oy oranlarına bakılmaksızın eşit sayılmalı.

2) Parti liderlerinin cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı deklare edilmeli.

3) Kabine oluşturulurken partilerin temsili sağlanmalı.

4) Gelecek Partisi açısından çok önemli olan nokta ise Millet İttifakı’ndaki partilerin oy oranlarına bakılmaksızın Meclis’te belli sayıda milletvekili tarafından temsil edilmesi için bir model oluşturulması.

Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Akşener’i ikna etti mi, onu ileride göreceğiz."